Conozca algunas frases peculiares inspiradas por los gatos

A lo largo de nuestra historia los felinos han tenido un rol protágonico. Por eso no es raro que artistas, músicos, escritores y pintores hayan esbozado su creatividad en alabar los atributos de estos particulares animales. Lo mismo ocurre con el lenguaje coloquial, es de notar que muchas de las metafóras que utilizamos ponen de referente alguna caracteristica gatuna.

Aquí te contamos lo que significa cada refrán inspirado en el comportamiento felino:

🐱La curiosidad mató al gato:

Se emplea para decirle a alguien que no hay que saber más de lo que se debe y que ciertos límites no se deben traspasar, haciendo una analogía entre el peligro y el gato, ya que éste se expone a numerosos peligros y riesgos por su carácter curioso y explorador. Esta expresión data de finales del siglo XIX, y viene de la expresión en inglés “curiosity killed the cat”.

🐱De noche todos los gatos son pardos:

Este refrán nos alerta de ser engañados por un impostor a quien podemos tomar por otra persona y no percatarnos de sus malas intenciones. Se originó en España, cuando la capitalidad del reino se trasladó a Madrid, y surgió una gran cantidad de rufianes y malhechores que en la noche acechaban a la espera de alguna víctima. De manera tal que la expresión no hace referencia a los felinos, sino a los madrileños, que son conocidos, desde la antigüedad, como gatos.

🐱Ponerle el cascabel al gato:

Esta frase es usada ante una dificultad o la imposibilidad de efectuar alguna tarea potencialmente peligrosa, aludiendo a la necesidad de coordinarse y ponerse de acuerdo para ver quién realiza dicha labor. Se considera que esta expresión era empleada en el siglo VI (A.C.), ya que aparece en la famosa fábula “El gato y los ratones”, del autor griego Esopo.

🐱Aquí hay gato encerrado:

El gato al que hace referencia esta expresión no es el felino, sino un monedero de piel en el que siglos atrás se guardaba el dinero. Era habitual llevarlo escondido entre la ropa, y cuando uno de los delincuentes veía a alguien guardárselo indicaba a sus compinches que allí había gato encerrado, para proceder a robárselo sigilosamente.

🐱 Tiene más vida que un gato:

Hace referencia la persona que tiene habilidad para salir de las situaciones más complicadas.

🐱 Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta:

Significa que cuando no hay quien vigillas personas hacen lo que mejor les parezca.

🐱 Dar gato por liebre

Todos hemos oído esta expresión que es sinónimo de engañar a alguien. Una leyenda urbana dice que lo de dar gato por liebre es habitual en algunos restaurantes chinos, pero esto no es más que un tópico racista.

🐱 Hijo de gato caza ratón

Significa que los hijos hacen lo mismo que los padres.

🐱 No le busques las cinco patas al gato

Buscar cinco patas al gato significa defender una explicación muy rebuscada o directamente imposible.

🐱 Se montó la gata a la Batea

Se usa para indicar que una situación llegó a su colmo

🐱 Defenderse como gata panza arriba

Significa defenderse con fiereza, con mucho ímpetu, con mucha vehemencia.

Adorados por los egipcios, los gatos son musa inspiradora de muchos artistas

Frases de escritores famosos en honor a los gatos:

Como se dije al principio fueron muchos los personajes ilustres que quedaron cautivados por la compañía de un minino. Científicos, poetas, médicos y escritores en algún momento de su vida dedicaron una frase para describir su amor por los gatos.

Aquí puedes leer parte de la recopilación en honor a los felinos:

“El tiempo pasado con los gatos nunca se desperdicia.” /Sigmund Freud, Padre del Psicoanálisis

“El gato posee belleza sin vanidad, fuerza sin insolencia, coraje sin ferocidad, todas las virtudes del hombre sin sus vicios.” /Lord Byron. Considerado uno de los mejore poetas de la lengua Inglesa

“Me gustaría que mi escritura fuera tan misteriosa como un gato”. / Edgar Allan Poe. Escritor, poeta y crítico estadounidense, considerado como uno de los maestros universales del relato corto.

“El paraíso jamás será paraíso a no ser que mis gatos estén ahí esperándome” / Epitafio en un cementerio de animales

“Dios hizo el gato para ofrecer al hombre el placer de acariciar un tigre”. / Víctor Hugo, poeta y dramaturgo considerado como uno de los más importantes escritores de la lengua francesa.

“La elegancia quiso cuerpo y vida, por eso se transformó en gato”. / Guillermo de Aquitania, conocido como Guillermo el Trovador, fue un Noble Francés

Si te sientes mal, miras a los gatos y te sientes mejor porque ellos saben que todo es tal como es. / Charles Bukowski, escritor y poeta aleman.

“Es una labor muy difícil ganar el afecto de un gato; será tu amigo si siente que eres digno de su amistad, pero no tu esclavo” / Théophile Gautier. Poeta, dramaturgo, novelista y periodista francés

El gato es el único animal que ha logrado domesticar al hombre.” / Marcel Mauss. Antropólogo y sociólogo, considerado como uno de los Padres de la etnología francesa.

“El hombre es civilizado en la medida en que comprende a un gato” / George Bernard Shaw. Dramaturgo crítico y polemista Irlandés