¿Cuál es el animal más fuerte del mundo?

Lo primero que debemos saber es que fuerza no se mide por la esatura o peso del animal; una hormiga por ejemplo puede cargar 100 veces su propio peso. Esto no quiere decir que los animales grandes como los elefantes no tengan su mérito pero lo cierto es que más de un animalito de esta lista te sorprenderá.

Te presento los 12 animales más fuertes del mundo:

Escarabajo hércules

Posiblemente aquí esperabas encontrar un animal vertebrado de gran tamaño, pero lo cierto es que el escarabajo hércules (Dynastes hercules) es uno de los animales más fuerte del mundo. Esta cualidad, se debe a que es capaz de sostener un peso 850 veces superior a su propio peso. ¡Sorprendente! En cuanto a la especie en sí, habita los bosques húmedos tropicales de Latino América y los machos presentan un aspecto muy peculiar: presentan dos cuernos que a menudo son más largos que su propio cuerpo.

