¿Cuántas veces al día debo sacar a pasear a mi perro?

Esta es una pregunta común, sobre todo en “papás” primerizos o desacostumbrados a tener un perro. Antes de adentrarse en ese tema, es importante aclarar, que perros y gatos son mundos completamente apartes y cuando se trata de hábitos higiénicos, es aun más.

Si tienes un gato y quieres enseñarle hábitos higiénicos, en principio, puedes tener una bandeja con arena, tierra, papel desgarrado, aserrín de pino etc. Y el gato irá sin mucho conflicto hasta la bandeja a hacer sus necesidades. Si está pequeño o si está grande.

No obstante, el gato podría “marcar” territorio si no está castrado y “hacer” en lugares inapropiados, pero no por falta de hábitos higiénicos, sino porque quiere “marcar territorio”. Para esto se recomienda la castración, te evitará muchos dolores de cabeza, tanto en perros como en gatos.

Lea la información completa en Tumascota.life