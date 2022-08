De PB al piso 9, de la calle a un hogar

Mi nombre es Mota María, un día llegué al estacionamiento del bloque 5, fue en el año 2019, nadie conoce mi pasado y tampoco puedo contarlo, pero me da mucho miedo escuchar el motor de los camiones y no me gusta montarme en carros.

Yo cuidaba el estacionamiento.

La primera persona que me «encontró» fue un mecánico, un señor que me consentía y me daba mucho cariño. Trabaja mecánica le llaman «el gordo», y siempre lo esperaba con ansias en las mañanas, me volvía loca al escuchar cuando el llegaba en su carro y me ponía muy triste cuando llegaba la hora de la tarde, es que era nuestra despedida.

Yo cuidaba los carros, en la noche ladraba y aullaba cuando veía algo raro, muchas personas me ayudaban, es que hay gente buena, aún se puede confiar en los humanos.

