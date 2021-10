El caso de Anakin es un precedente para cambiar el trato de “propiedad” hacia los animales

Confiar la vida de un animal de compañía, que más que un amigo, es un miembro más de la familia, siempre resulta difícil. Sobre todo por el hecho de conseguir un lugar adecuado, con un trato amable, personalizado, acogedor, para que no sienta tanto la ausencia de sus seres queridos. Esto justamente era lo que buscaba la mamá de Anakin el pasado 14 de septiembre, cuando por motivado a un viaje, confió el bienestar de su amado perro a la empresa VIP Consentidog, espacio que figura como una de las mejores compañías de hospedajes y entrenamiento de canes de la capital.

Todo transcurrió con normalidad. Anakin fue buscado por el personal VIP Consetidog, quien verificó que el Bulldog Francés de 11 meses estuviera en perfecto estado de salud. Su madre humana lo dejó con la promesa de que se verían nuevamente el 16 de septiembre a las 4:30 de la tarde. Hecho que nunca ocurrió. Pasada las horas le comunicaron que la mascota estaba en el Instituto Veterinario Docente de La Lagunita siendo atendida de gravedad.

Los especialistas lo declararon sin signos vitales, pues murió asfixiado. La institución veterinaria reconoce que falleció por asfixia constante y salivación excesiva durante un tiempo prolongado. El animal estaba desesperado mientras esperaba reencontrarse con su dueña. Estuvo por más de una hora en una camioneta sin la ventilación adecuada.

Los bulldogs franceses son una raza de perros que conlleva cuidados especiales, pues poseen un hocico corto. No pueden estar expuestos al calor directo o al poco flujo de aire ya que no logran regular su respiración como otros caninos.

Dos versiones de lo sucedido

El Bulldogs Francés contaba con 11 meses de edad

Como en todo suceso lamentable, hay dos versiones. La de la familia de Anakin que asegura que la muerte de su compañero peludo fue motivado a la negligencia del personal de la empresa. Y por otra parte, la de VIP Consentidog, que a través de un comunicado oficial envió sus respectivas condolencias por lo ocurrido y aprovechó para dejar bien claro que este hecho aislado no guarda relación con los estándares de calidad que en tres años de atención continua la empresa ha tenido con todos sus huéspedes.

“Nuestras más sentidas condolencias a los padres humanos de ANAKIN, sabemos lo que es la perdida de una mascota cualquiera que sea su raza o especie, aún más cuando forma parte de la familia, causa dolores y heridas profundas en el corazón de quienes amamos a los animales y más aún en el de sus propietarios”, reza parte de la misiva.

La empresa alegó que el conductor se accidentó. Lo que llevó a trasladar a la mascota a otra unidad en las mismas condiciones de hacinamiento, junto a otros caninos.

No obstante, esta disculpa oficial no convenció a la mamá de Anakin quien formalizó una denuncia con el apoyo de un grupo de animalistas que expresaron a través de sus redes sociales, su repudio a este lamentable suceso, exigiendo en unísono “JUSTICIA” para el caso.

Ana María Diez, abogada que lleva el caso de Anakin, se ha dado a la tarea de explicar a través de su Twitter los hechos que apuntan que la muerte de Anakin fue por negligencia.

Lo primero que expresa la jurista es que la empresa, que se vende con unos servicios de “altísimos estándares de calidad”, no tiene un apropiado traslado para sus clientes, que en este caso son los animales de compañía. Para ello expuso una serie de imágenes en el que se observa la manera en que la empresa traslada a los animales. “Acá les dejo el link de la página. Oferta engañosa, vean como promocionan el traslado vs como realmente es https://consentidog.com/transporte-puerta-a-puerta/“, refiere el twitter.

Según la abogada, este inadecuado traslado fue la principial causa que derivó en la muerte del perrito. “Anakin murió asfixiado por NEGLIGENCIA. Anakin no es una estadística, es una tragedia que no debió suceder. Las unidades de transporte no son aptas para transportar animales, el personal no estuvo capacitado, la comunicación no circuló. ¡Todo estuvo mal!”, reza el post.

Por ello formalizaron una denuncia en el Ministerio Público, quen aún no se ha pronunciado sobre el caso.

Los animales de compañía no son mercancia

Las empresas deben humanizar su trato con animales

Con este precedente, la abogada apeló a la conciencia y sentido de humanidad de todas las compañías que trabajen con animales. Agregando que ellos no son mercancía, son seres que sienten y padecen, y que además forman parte de una familia que sufre si le sucede algo a su pequeño. “Estos establecimientos se lucran con precios incluso más altos de hospedajes de mascotas que en el extranjero y los tratan como simples objetos. Más allá, no tienen ningún sentido de humanidad, decencia o respeto al dolor causado”, denuncia en parte de las publicaciones.

Cuando un animal deje de ser un número más, un cero más que agregar a la cuenta bancaria, un cliente más que ir a buscar o trasladar, justo entonces, el trato será por servicio, por vocación, por amor. Porque aunque no sean seres humanos merecen el mismo respeto y compromiso. Esta reflexión es dedicada especialmente para los veterinarios, entrenadores animalistas, peluqueros caninos, paseadores de perros y a todo ese personal que de una u otra forma labora con seres vulnerables. El mercantilismo no puede prevalecer por encima de la humanidad. Hoy fue Anakin, mañana puede ser cualquier otro peludito.