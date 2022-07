El gatito Sebastián no superó una obstrucción renal

Un día me dice una amiga que había un gato en un hotel, que no podía estar en el lobby, aunque lo querían, le daban de comer, lo que les incomodaba, era que no dejaba de marcar y dejaba mal olor.

Así que lo traje a casa y lo tuve varios meses, se llevó a control veterinario y se programó la castración. Se recuperó en casa y nunca más se fue.

Él me robó el corazón, se montaba en mi pecho y ahí nos quedábamos dormidos, podíamos ver películas y él inmóvil sobre mi pecho. Siempre me miraba fijamente, con esos ojos grandes, cargados de luz.

