En cuarentena surgió un taxi para mascotas en Caracas

Ofrecer a las mascotas un espacio ideal para su traslado es una de las finalidades de Tu Taxi Mascota, un emprendimiento que surgió en 2020 durante la cuarentena por la pandemia de la covid-19 y que ha prestado desde entonces un servicio de ayuda a proteccionistas, refugios y todo aquel que necesite un transporte para su peludo.

Jorge De Freitas es el creador de este proyecto que se consolida con el amor y el respeto que él les tiene a las mascotas.

“Mi experiencia es positiva, cada traslado es un momento cargado de historias, cada mascota es diferente y mi propósito es ayudar, prestar un servicio de calidad, no solo a la mascota sino al dueño”, afirma.

Durante su vida ha tenido una estrecha relación con las mascotas y desde hace 10 años ha trabajado con proteccionistas, involucrándose en múltiples rescates, y pese a que no es veterinario, tiene conocimientos empíricos del tratado de las mascotas.

“No es un trabajo que hago solo por el dinero, hay un valor añadido y es mi conocimiento en el tratado de los peludos. No soy veterinario, pero tengo amplios conocimientos. Me preocupo por la mascota, por su bienestar, por su salud. Mi servicio es a la mascota, ellos son mi prioridad”, asegura.

Ni la situación ni la ubicación de la mascota le importan. Pueden estar sucios, llenos de garrapatas, gusanos y de igual forma son tratados y llevados con amor por Jorge, tampoco le pone peros si la zona donde hay que buscarlos es peligrosa, pues su servicio abarca atención y cuidado de los animales, sin discriminación.

Recalca que este trabajo necesita dedicación y paciencia. “Tengo una mordida de un perro gruñón. Tuve que luchar con él porque no quería que lo trasladaran, pero era mi trabajo. El perro estaba arisco, me mordió y tuve que ingeniármelas para llevármelo”, relata.

Asevera que la conexión que ha logrado con los animales de compañía ha sido maravillosa. Agrega que se siente muy bien trabajando con animales. “Los animales me conocen y me quieren. Sé que no son mis perros pero yo lo siento así”, afirma. Invitó a todos los interesados en una carrerita para el veterinario, entrega de adopciones, rescates o cualquier movilización de peludos en la ciudad capital, contactarlo a través de la cuenta en instagram @tutaximascota.