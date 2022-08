Fueron 18 años contigo, gracias mi Niña

Un día llegué casa y no saliste a recibirme, supuse que estabas en un sueño muy profundo, sin darme cuenta que los años pasan factura sobre tí.

Recuerdo que pasé de 6to grado a bachillerato, estaba muy emcionada y llegaste a casa, mi hermana te trajo para colorear mi vida desde el primer momento. eras tan pequeña, tan tierna, tan tremenda, nos enamoramos de ti.

Yo en el bachillerato, mis tareas y mis cosas no dejaba de cuidarte y de mimarte, siempre a mi lado, siempre consentida, durmiendo en mi cama. Recuerdo que si yo no iba a acostarme, tu me buscabas como diciendo: ven a dormir.

