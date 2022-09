Gatos comunitarios: de todos y de nadie

Los gatos del basurero, de la planta baja del edificio, esos gatos, no se dejan tocar o son miedosos, oí decir, y sí, esos gatos no se dejan tocar, son gatos comunitarios, hacen vida en el sector, son alimentados y cuidados por un grupo de vecinos, pero al final, no son de nadie, no tienen dueño.

Todos sabemos cuáles son, algunos saben cómo se llaman, otros le ponen un nombre diferente al que ya tienen, lo interesante es que son miembros de la comunidad. Cada noche, se escuchan sus maullidos y se agrupan en la entrada de la torre, del edificio, de la casa, de donde sale su cuidador.

