Jesús Navarro del trío Reik rinde homenaje a su querido perro Bowie

Jesús Navarro, vocalista del popular trío mexicano Reik, compartió con sus seguidores la dolorosa pérdida de su querido perro Bowie. A través de un emotivo mensaje en Instagram, que poco tiempo después se extendió a los escenarios, Jesús abrió su corazón y narró los momentos difíciles que ha vivido junto a su fiel compañero.

Un mes de lucha y esperanza

Hace aproximadamente un mes, Jesús Navarro enfrentó uno de los momentos más aterradores de su vida cuando Bowie, a quien cariñosamente llama “ratón”, estuvo a punto de abandonar este mundo. En su publicación, el cantante expresó: “Sentí la peor mezcla de terror y tristeza que tengo en memoria. Por muchos años, Bowie ha sido mi hogar. Cambiamos de casas, de ciudades, de países, de amigos… pero el ratón y yo estamos juntos siempre”.

Bowie, un guerrero incansable, mostró una fuerza impresionante al recuperarse y dar a su papá humano, un tiempo extra para prepararse para lo inevitable. “Creo desde el fondo de mi corazón que Bowie estaba cansado y listo para irse, pero me vio tan hecho polvo que hizo un esfuerzo por recuperarse”, compartió Navarro.

Una merecida despedida en el escenario

La despedida de Bowie no solo conmovió a Jesús Navarro, sino también a sus seguidores y fans de Reik. Durante un reciente concierto en Boston, Jesús no pudo contener las lágrimas al dedicarle una canción a su amado perro.

En medio de su presentación, el intérprete se dirigió al público diciendo: “Hace un par de días se me fue mi perrito, mi mejor amigo de la vida, entonces quiero decirles a todos ustedes que esta noche voy a estar cantando para él”. Mientras en la pantalla se leía “Bowie: 2012-2024”, sonaba de fondo la canción “You Are My Sunshine”, creando un momento profundamente emotivo.

Un agradecimiento sincero

Jesús Navarro también aprovechó su mensaje en redes sociales para agradecer a todas las personas que estuvieron a su lado durante los difíciles días de enfermedad de Bowie. Expresó su gratitud hacia los doctores @j.viramontess y @centrovetmx, así como a la doctora Dolores en @veterinariaspakan, quienes cuidaron y trataron a Bowie con dedicación y cariño.

En sus palabras finales, Jesús rindió homenaje a su “ratón”, agradeciéndole por ser un guerrero y por seguir a su lado hasta el último momento. “Así sea por mucho o poco tiempo más que lo que nos queda lo vivamos felices y con salud… Y deseo lo mismo para ti que lees esto”, concluyó.

Un legado de amor y compañía

Jesús y Bowie, un ejemplo del amor que se puede sentir por un animal de compañía, extendiéndose entre ambos un vínculo que no se romperá. Bowie no solo fue un perro, sino un verdadero amigo, compañero, familia para Jesús Navarro. Su legado de amor y lealtad nos deja con el corazón arrugado.