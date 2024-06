Un cachorro se quedó atascado en la pared y su rescate se hizo viral

Un cachorro recorre el galpón donde hace vida y sin notarlo se quedó atascado entre dos paredes. Con apenas un mes, el cachorro se quedó inmóvil y sin poder escapar de ese rincón.

El usuario de la red social tiktok @alex_jasg documentó el “rescate”. En el que con un cincel y un martillo, tuvo que romper la pared para poder darle espacio al cachorro y poder liberarlo.

Con apenas un mes, robó corazones en medio del “imprevisto dela pared”

Este video enterneció las redes sociales, sacó muchas risas y ha alcanzando millones de vistas y más de 12 mil comentarios. Se puede leer la opinión de muchos, como: “él no tuvo la culpa, la pared se hizo chiquita cuando el iba pasando ok?” o “Ponle el audio de no me sé portar bien”.

Lo protegió con un paño para evitar maltratarlo

Con la ternura típica de los cachorros y palabras del tiktoker como “Estás bien atorado …Papi”, este cachorro, necesitaba la ayuda de Paw Patrols, pero como no llegaron, su dueño con un pañito para protegerlo de los escombros que pudieran caer, logró finalmente liberarlo.

La mamá peluda, se va a buscar a su cachorro hasta que finalmente es liberado y logran reencontrarse.

En una parte del video, aparece la mamá del cachorro y los seguidores de la cuenta se preocuparon por su delgadez, pero muchos otros explicaban que la delgadez de la madre se debe a la lactancia, recordemos que el cachorro tiene apenas un mes. Este chico, hizo su buena labor del día.