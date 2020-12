La pirotecnia: un martirio para animales, niños con autismo y ancianos

En esta temporada del año es costumbre el uso de fuegos pirotécnicos pero lo que es celebración para unos, es un martirio para otros; en el caso de los animales tristemente muchos en estas fechas mueren infartados por el estruendo que producen estos explosivos, otros por el desespero al correr a tratar de esconderse son atropellados y otros lamentablemente se pierden.

Personal de Kikiriwau posteó un video en su red social instagram en el que hacen un llamado a la conciencia, pues la pirotecnia no solo afecta a los animales, también causa efectos adversos a personas de la tercera edad, bebés y niños con autismo provocando miedo, desorientación y fatiga, por eso el llamado es a no usar pirotecnia.

https://www.instagram.com/p/CJZ458zlRPb/

Vale la pena tomar en cuenta algunas previsiones si no se puede evitar el uso de estos artefactos, uno de ellos es no dejar al perro o gato fuera de la casa, evitar amarrarlos pues tendrá la sensación al percibir el estruendo de que no hay modo de escape y se lastimará tratando de evadirse.

Se recomienda habilitar un espacio en casa donde el animal pueda refugiarse donde encuentre una prenda de ropa de su dueño, pues el olor de este lo cual lo hará sentirse protegido y tranquilo.

En las festividades de nochebuena varios perritos desaparecieron de sus hogares y están siendo buscados con desespero por sus dueños. A continuación la galería:

Los dueños de Princesa continúan con su búsqueda, pues se perdió el pasado 23 de diciembre en Parque Central, edificio Mohedano. Su familia no pierde las esperanzas. Quienes la hayan visto avisar al número 0414-0649874.

Este perrito fue encontrado el pasado 27 de diciembre en el Paseo Los Próceres buscan a sus dueños. Contactar a los números 0412-5768388 0412-6047223.

Bujía continúa perdido desde el pasado 21 de diciembre, cuando desapareció de la puerta de su casa ubicada en La Lagunita, lleva collar rojo. Las personas que lo hayan visto favor comunicarse a los números: 0414-1346483 / 0424-1187115.

Está golden de 6 años fue dejada abandonada en una vivienda. Los dueños casi no van y los vecinos le pasan comida a través de la reja. Urge hogar. Esta ubicada en Guatire, estado Miranda. Los interesados contactar al número: 0424-2441224.

Perra mestiza viejita se encuentra extraviada en Valencia, llora mucho, vecinos del Conjunto Residencial Mirador frente a La Manguita, avenida Cuatricentenario de Valencia, manifiestan que no saben de donde salió, buscan a sus dueños. Personas la mantienen en resguardo. Los que conozcan a sus dueños comunicarse al: 0414-4283022.

Familiares buscan a su perrita Catira, una mestiza, viejita, de color amarillo y tuerta de un ojito que escapó a consecuencia de los fuegos artificiales en la zona de Coche, Cochecito, Las Mayas, Las veredas, Los Jardines. Sus dueños la esperan en el estacionamiento de la residencia pintores frente al automercado Supremo. Se ofrece recompensa a quien de con su paradero. Contactar: 0426-5171703.

Bingo se extravió la noche del 24 de diciembre en La Vega, debido a los fuegos artificiales, salió corriendo asustado y hasta el momento se desconoce su paradero. Su familia lo busca, contacto: 0424-2353155.

Hoy te recomendamos que no hagas uso de los fuegos artificiales, no es necesario celebrar a costa del sufrimiento de otros.