La sordera de Peabody no afecta su inteligencia

En dos ocasiones, su familia no lo encontró. Fue difícil dar con su paradero dentro del hogar, y luego de mucho tiempo buscándolo apareció por su cuenta. El cachorro salió del baño, donde se había quedado dormido.

En una segunda oportunidad, se había metido a dormir en una cama cuna y era muy complicado de ubicar a simple vista. Hicieron mucha bulla y era inexplicable cómo al hacer tanto ruido, Peabody, de raza poodle, no logró escuchar ni percatarse de que su mamá humana, Liss, lo buscaba.

Ella describe que sospechaba que algo pasaba y luego de este último episodio, al instante, llegó a concluir y confirmar que su perro Peabody es sordo.

Su dueño, Reinaldo, con cinco años de edad, se angustió mucho al saber que su mascota tenía problemas auditivos. Le pidió a su madre, quien es médico veterinario, que lo operara, le levantara las orejas o le hiciera algo. Después de explicarle, entendió que Peabody tiene una condición y no una enfermedad.

Su familia humana comenta que sin saber la condición auditiva que padecía, el peludo les fue regalado a los dos meses de nacido con mucha insistencia por quienes tenían una camada nacida el 7 de marzo de 2014. Fue tiempo después cuando supieron la razón.

Los dueños de los padres de Peabody les informaron que cuando ellos llegaban, Trébol, como lo bautizaron en un primer momento, era el último de los perritos en salir, imaginaban que algo pasaba, pero no sabían qué era y estaban seguro de que con Liss y su familia estaría bien cuidado y sería muy querido.

A pesar de su condición, hoy en día tiene siete años de edad y es muy inteligente. Cuando logra captar alguna seña o gesto, está muy alerta. Además, su olfato es su principal herramienta. Cada vez que algún miembro sale de casa, su olor le advierte que ha llegado y sale a esperarlo a la puerta del apartamento.

A pesar de no poder responder a ningún tipo de sonido, y no reaccionar a nada si no está viendo a sus dueños, es muy juguetón y le gusta estar vestido. Si no tiene su ropa, la pide y por su propia cuenta busca un pequeño bolsito que era de Reinaldo, donde le guardan su suéteres deportivos, camisas, franelas, zapatos y hasta un smoking para las celebraciones especiales de la familia.

Al poodle grande le encanta dormir y salir de paseo. No puede ver que alguien se alista para irse a la calle porque se va detrás para que se lo lleven. Sin embargo, cuando lo sacan a la calle, además de colocarle a veces a cuesta su bolsito de paseo, toman precaución y lo llevan con un collar para evitar que se les extravíe.

En una oportunidad se les soltó en el parque Los Caobos, salió corriendo y no había maneras de llamarlo porque no escucha. Otra vez, cruzó la calle y, angustiados porque podía ser atropellado por algún vehículo, debieron esperar que por cuenta propia se detuviera.

“Peabody es sordo, pero es un perro muy inteligente y consentido”, afirman sus dueños, quienes instan a las personas a no abandonar a las mascotas con condiciones especiales, pues aseguran que con un poco de educación y tomando los cuidados necesarios los peludos se convierten en la mejor compañía de la familia.

Condición genética. De acuerdo con el médico veterinario zootecnista, Pablo Istúriz Benítez, en entrevista con el equipo de Últimas Noticias, todos los cachorros al nacer tienden a hacer sordos y ciegos, sus orejitas y ojos vienen sellados. Luego de dos semanas, es que poco a poco la inflamación disminuye y comienzan a funcionar sus sentidos.

Asegura que el problema es cuando nacen sordos por fallas congénitas, infecciosas o traumáticas, pero por lo general, se debe a condiciones genéticas causadas por el albinismo, que es la falta de pigmentación en el canal auditivo del canino, o problemas en el desarrollo del oído interno.

Agrega que hay muchas razas como la poodle, dálmata, cocker spaniel y otras en las que son comunes esta situación de pigmentación.

En ese sentido, afirma que todas las razas de tez blanca están predispuestas a que sus cachorros sean sordos por traumas por golpes, caídas, objetos punzo penetrantes en el tímpano, corte en el pabellón auditivo y, en cuanto a causas infecciosas se refiere, principalmente, el moquillo es el más común y afecta los nervios del cerebro, lo que provoca un desbalance, entre otras cosas, manifestaciones epilépticas.

El especialista comenta que también hay problemas de neoplasia, la cual tapa el canal auditivo y los oídos no pueden recibir los estímulos o vibraciones de las moléculas para captar los sonidos.

Un último aspecto, dice Istúriz, es la vejez, algo degenerativo y crónico que puede reflejarse en meses o años, para que en definitiva el cachorro pierda la capacidad de oír.

A sus siete años, Peabody es un perro feliz y consentido.

Recomendaciones

-Cuando está creciendo el perro debe ser evaluado con estímulos sonoros leves y paulatinamente ir incrementándolos si hay sospechas de sordera. Si no responde, lo ideal es acudir a un veterinario para que determine la causa.

-El perro con condición auditiva requiere de entrenamiento por medio de señas y gestos para que comprenda de manera efectiva cuando es llamado, ya que como no puede escuchar, este aprende a agudizar sus otros sentidos.

-Lo más importante es abordar al perro sordo de frente, de lo contrario, una reacción física repentina desde otro ángulo puede significar que se asuste y, por miedo, será violento.

-Al momento de sacarlo a pasear, siempre se debe usar correas para prevenir que sea atropellado por los automóviles. En casa, puede estar libre, puesto que él sabrá sus rutinas y tendrá una buena comunicación con sus dueños luego de entrenarlo de forma visual.