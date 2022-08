Lo regalaron por «falta de espacio»

Mi nombre es Crack Alexander, dicen mis papis humanos , que mi nombre lo tomaron, por el nombre del equipo de futboll donde ellos jugaban , que se llamaba Crack, y soy un Crack(eso dicen mis papis) y Alexander por mi papá.

Estoy con mi familia desde muy cachorro, aproximadamente dos meses y ellos no sabían cómo cuidar a un peludo.

Mi humana fue quien me cuidó y enseñó muchas cosas, enseñó a los demás en casa, cómo tratarme.

En el lugar donde me compraron, se encontraban varios perritos . Mis primeros papás, al principio me querían mucho, pero luego dijeron que no me podían cuidar «por falta de espacio» y por eso salieron en busca de una familia «para regalarme». Sentí mucho miedo, no lograba entender por qué no podían amarme en esa casa, era un cachorro.

