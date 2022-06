Los gatos saben su nombre, y el de sus amigos

A pesar de lo que nos han hecho pensar, los gatos no son tan diferentes de sus eternos ‘enemigos’, los perros, ya que la ciencia ha comprobado en numerosas oportunidades que tienen un gran apego hacia sus dueños y son mucho más dependientes afectivamente de lo que se creía. Pues ahora sabemos que, además, conocen sus propios nombres (sí, no van cuando los llamas solo porque no les da la gana).

La cosa no termina allí, una nueva investigación realizada por científicos japoneses demuestra que también son capaces de reconocer el nombre de otros gatos con los que están familiarizados e incluso el nombre de las personas con las que viven.

