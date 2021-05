Los Poodle son la raza favorita para los explotadores de animales

No han abierto ni los ojitos, ni se han destetatado de su exhausta madre, cuando ya los cachorros de Poodle son retratados para ser ofrecidos como una mercancia más, en cualquier vulgar grupo de compra y venta de esos que tanto pululan en las redes sociales hoy en día.





Según la página de Markeplace de Facebook, los cachorros de poddle tienen un precio estimado de 50 a 100$, costo que para muchos parece atractivo porqué son concurridas las preguntas de este estilo: ¿Qúe precio mi pana?, ¿Dónde los tienes?, ¿Qué tiempo tienen? ¿Son patas cortas o patas largas?…. Sin contar con que detrás de la venta de estos peludos hay una oscura realidad de maltratro, explotación e ignorancia.

La mayoría de estos cachorros, vienen de criaderos ilegales en el que la hembra de Poodle es la más afectada, porque debe reproducirse y parir infinidades de veces para satisfacer el bolsillo de su dueño proxeneta. Luego de ser utilizada es desechada, lanzada a la calle o simplemente sacrificada porque ya no es rentable para el negocio.

Por su parte los cachorros, no escapan de ser tratados también como objetos. Son hacinados, maltratados, separados de su madre a muy temprana edad para ser adquiridos por una persona que con su compra contribuye con esta cadena de sufrimiento.

Con la esperanza de revertir esta cruda realidad e informar y concienciar a grandes y chicos, organizaciones pro animalistas se han dado a la tarea de generar campañas para promover la adopción y evitar a toda costa la compra de animales.

Por otra parte, proteccionistas vinculan la compra de mascotas con el auge de abandono. Sobre ese tema, el movimiento proteccionista Kikiiwuao realizó una campaña informativa y de sensibilización, en el que aseguran que la raza Poddle es la más adoptada porqué también es la más abandonada.

“Los Poddle son la raza más vendidas y abandonada” , “Tu perro no necesita una novia, tu perra no necesita ser madre”, “Tú puedes evitar mucho sufrimiento al esterilizarlo”, son parte de los mensajes compartidos en la cuenta @KikiriWau a través de post, para llamar a la conciencia de los que tienen o lo que esperan hacerse cargo de un perro.

Denunciar y adoptar es parte de la solución:

Desde organizaciones como Misión Nevado, el Minisiterio Público y los cuerpos de seguridad se ha hecho un trabajo en conjunto para castigar a todo el que incurra en vejación, explotación y comercialización no autorizada de animales domesticos o de fauna silvestre.

“Los animales que son vendidos como objetos en establecimientos son provenientes de sitios no adecuados donde sus padres son sometidos a diversos tipos de explotación animal. Muchos de estos cachorros provenientes de ´criaderos´ sufren múltiples enfermedades a lo largo de su vida producto de las malas condiciones a las que son sometidos”, explica un post compartido por la organización animalista.

Misión Nevado recuerda que esta actividad comercial no es permitida por la Ley, debido a que promueve el maltrato animal. “Instamos a la ciudadanía a no comprar cachorros y no contribuir con este tipo de actividades que no están ni estarán permisadas ya que se encuentran totalmente prohibidas, tanto por ordenanza como por ley nacional por ser consideradas expresión clara de maltrato animal”, afirman.

Recordaron la importancia de adoptar de manera responsable para cortar con la cadena de dolor y abandono que propone esta actividad. “En Misión Nevado promovemos la adopción responsable de animales de compañía desde el amor y el respeto hacia todas las formas de vida, incorporando a través de la adopción, a un nuevo miembro en la familia. Contamos contigo para frenar la venta de cachorros porque el amor no se compra, se adopta”.