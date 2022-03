Max, un perro olvidado en su jardín

Cada día llevaba a mi hija al colegio y como es costumbre, saludaba a todos los perritos de las casas cercanas. Un día lo conocí. Un cachorro hermoso, peludo y esponjoso, alegre y muy cariñoso, tendría unos 6 meses.

Todos los días al pasar, lo acariciaba y teníamos una particular relación, porque me instalaba a consentirlo. Al cabo de unos dos meses, empecé a notar que había crecido, siempre estaba solo, pero lo peor, es que no tenía agua ni comida, sus excretas estaban secas y pestilentes, él empezó a tener muchas garrapatas y no entendía qué estaba pasando.

Lea la historia completa en Tumascota.life