Me encontré un peludo, ¿ahora qué hago?

Una vez escuché esta frase que me marcó para siempre: Trata a los perros de la calle, como si el tuyo se perdiera y no pudiera regresar. Aplica también para gatos. Y comienzo con esta frase, porque cuando ves un perro que no sabe cruzar la calle, que está desorientado y notas lo mal que la está pasando, si crees que puedes ayudarlo y actúas, le estás dando una oportunidad de vivir.

Canela era una perra, color canela que apareció en San Martín, Municipio Libertador Caracas, ella estaba limpia, con el pelaje brillante, pero se veía muy asustada, no podía dejarla en la calle, sabiendo que la iban a atropellar en cualquier momento, pero tampoco podía tenerla en casa. Entonces, ¿qué podía hacer?

Mira la historia completa en TuMascota.life