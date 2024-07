Especialistas recomiendan dieta balanceada para los gatos

Tal como sucede con los humanos, los gatos dependen de una dieta balanceada para gozar de buena salud.

Médicos veterinarios del Feline Health Center de la Universidad de Cornell, Estados Unidos, señalan que al ser carnívoros, los gatos deben consumir, principalmente, productos de origen animal.

En cuanto a la comida que consumen las personas, los cuidadores de gatos deberán abstenerse de ofrecer a sus mascotas algunos alimentos que podrían ser inocuos para ellos, pero causar daños a la salud de los felinos, reseñaron portales web.

De acuerdo con la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales, por sus siglas en inglés) emitió una lista de alimentos que pueden originar problemas de salud en los peludos.

Entre los productos señalados se encuentra el alcohol, pues, tal como sucede con los humanos, podría causar intoxicaciones y daños en el hígado y el cerebro.

Asimismo, se desaconseja el consumo de té, café, bebidas energéticas o golosinas, ya que podrían originar inquietud, respiración rápida, espasmos musculares y palpitaciones cardíacas.

La cebolla, el ajo y el chocolate también entran en la lista de alimentos prohibidos porque ocasionan anemia, molestias gastrointestinales y arritmia cardíaca, respectivamente. Tampoco se recomiendan pescados o carnes crudas.