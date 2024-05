Los felinos son criaturas astutas y atractivas y eso es algo que no se puede negar, una de las variantes más apreciadas de esta misteriosa familia de mamíferos son los gatos.

Ellos tienen sus propios códigos y maneras de comunicarse con el mundo, así como con sus iguales y otras especies.

Por muchos son considerados fríos y distantes, pero nada es una casualidad; sin dar mas preámbulo, aquí te presentamos algunos hechos sobre estos felpudos de compañía.

Confianza y amistad

El significado de que estos felinos domésticos se tumben de espalda y rueden es el saludo, es su manera de decir “hola, quiero compartir contigo”.

Sin embargo, muchos pueden malinterpretar la situación y acariciarlos en la pancita como si de un perrito se tratase, pero esto más bien les incomoda, debido a que es una parte sensible de ellos.

Por otra parte, también es sinónimo de confianza con sus humanos y que además se sienten seguros con ellos.

Reclaman lo que es suyo

Aunque sean tiernos y suaves, también tienen garras que emplean, entre otras cosas, para marcar territorio.

Seguro que la imagen de muebles arañados le es familiar a casi todo mundo, especialmente si se convive con un gato, y es que cometen esta travesura para dar a entender cuando algo les pertenece, así lo señaló el website tobipets. Para esto, también les suelen gustar las alfombras.

Los salvajes hacen lo mismo pero con troncos y aparte de eso, para dejar su registro, pues vale acotar que en sus garras poseen glándulas odoríferas para comunicar a otros gatos cuando un rincón u objeto es suyo.

Igualmente, también acuden a rugosidades para afilar y retirar la piel muerta de sus garras.

Otra de las cosas que hacen para marcar territorio es lamer a sus dueños para marcarlos con su esencia y que otros gatos sepan que ello/as les pertenecen.

¿Fríos y distantes?

No todos los gatos son tan dados con el afecto, y es que ellos necesitan que su espacio personal sea respetado en todo momento.

En tanto, aunque el cariño en exceso no es algo que les emocione demasiado, no significa que no aprecien, quieran y consideren a quienes viven con ellos.

Mordelones por naturaleza

Existen múltiples razones por las que un gatito muerde; puede ser para comunicar cuando algo no les molesta, por ejemplo cuando les hacen cariños en sitios donde no les gusta.

Al mismo tiempo, está la posibilidad de que sea señal de agresividad, para jugar o indicar que quieren algo.