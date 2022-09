Ross salió y nunca regresó a casa de nuevo

Esta es la historia, de cómo Ross llegó a nuestras vidas. Mi esposo y mi hijo caminaban por la calle y se encontraron a un gatito, muy pequeño, sucio y débil. Se veía maltratado, parecía tener pocos meses de nacido.

La realidad, es que tenía dos años, en aquel momento, no sabíamos mucho de gatos, es más, a mí no me gustaban los gatos, claro, ya no puedo decir lo mismo.

Desde que llegó a casa nunca se enfermó, lo mantuvimos en casa, mientras que se recuperaba. Ya después, lo dejábamos salir y él regresaba siempre.

Lea la historia completa en Tumascota.life