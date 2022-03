Un gato abandonado, sin garritas

A finales de enero, las proteccionistas del sector de Montalbán, empezaron a reportar a un gatito blanco que lloraba mucho. Sus maullidos eran constantes y podía sentirse en su sonido, signos de tristeza. Además de su mirada. Simple, este era el mensaje: Abandonaron un gato y no sabe defenderse, necesitamos un hogar temporal o definitivo urgente.

Un gato perdido deambula con temor y sin que lo noten, a veces maúlla pero no lo encuentras o lo hace porque sabe que le darás de comer o quiere aparearse. Pero este caso, era particular. Un gato blanco, bien cuidado, que no sabe defenderse de perros, gatos o personas, porque no conoce el maltrato. Sí, así parecía ser este el caso, no huía, maullaba buscando que lo cargaran y al cargarlo, se quedaba tranquilo y se sentía protegido. Definitivamente, había sido abandonado.

