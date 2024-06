En una multitudinaria marcha contra el bloqueo y las sanciones internacionales, realizada este viernes en Chivacoa, municipio Bruzual de Yaracuy, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) afirmó tener una estructura totalmente organizada para alcanzar un avasallante triunfo con Nicolás Maduro en las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio.

El coordinador estadal del partido rojo y gobernador de la entidad, Julio León, mencionó que la gran maquinaria electoral que tienen el PSUV y los partidos aliados del Gran Polo Patriótico (GPP) garantizan una alta votación a favor de la reelección del presidente Nicolás Maduro.

Explicó que la maquinaria roja está compuesta por 514 Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCh), integradas cada una con más de 20 cuadros políticos que las dirigen en sus respectivas jurisdicciones.

Además, indicó que el PSUV tiene 1.085 estructuras en las comunidades y 9.387 estructuras de calle que trabajarán coordinadamente en la captación y movilización de votantes.

“No hay un rincón del estado Yaracuy donde no tengamos una estructura orgánica fuerte del partido, la cual no está solo para ganar elecciones, sino que también trabaja todos los días para el bienestar del pueblo. Ejemplo claro de ello son los Gobiernos de Calle, en la que los líderes de esas estructuras presentan sus proyectos y buscan el bienestar colectivo de sus comunidades”, apuntó León.

De igual forma, afirmó que el pueblo venezolano no permitirá que la oposición le quite lo alcanzado con la revolución bolivariana. “Por culpa de esa oposición títere y de las sanciones pedidas por ella contra el pueblo, nuestro país ha perdido 700 mil millones de dólares, lo cual no podemos seguir permitiendo; por eso vamos con todo”, aseveró.

Una de las marchas más grandes realizadas en Yaracuy

Por su parte, el coordinador estadal del PSUV en Bruzual y alcalde de esa jurisdicción, Carlos González, refirió que la alta movilización registrada durante la marcha obedece al gran amor que siente el pueblo por el presidente Nicolás Maduro.

“Esta es la marcha más grande registrada en nuestro municipio, en la que el pueblo salió a las calles a demostrar su irrestricto apoyo a nuestro líder Nicolás Maduro, quien ha dado todo por su pueblo y a quien vamos a apoyar el 28 de julio con una gran victoria que hará historia en nuestro país”, sentenció González.

La dirigencia regional del PSUV y el GPP garantizó el triunfo de la Revolución el próximo 28J

Todo el GPP unido

Entre tanto, el presidente regional de Podemos Yaracuy, Rodolfo Giménez, resaltó que el Gran Polo Patriótico está desbordado en todo el estado, con toda la maquinaria articulada de todos los partidos que lo integran, para garantizar la victoria de Nicolás Maduro en el proceso comicial del 28J.

“Podemos y todo el GPP patriótico está en la calle, en todas las marchas y concentraciones que estamos haciendo en Yaracuy para contribuir al triunfo de la revolución el 28 de julio, con nuestro candidato, el hijo de Chávez, Nicolás Maduro”, subrayó el líder del partido vinotinto.

Asimismo, la representante del partido Patria Para Todos (PPT) y diputada a la Asamblea Nacional (AN) por esa organización, Gisela Tovar, expresó que las masivas marchas antimperialistas efectuadas en todo el país son muestra fiel de lo que siente el pueblo venezolano y es un adelanto de la victoria del próximo 28 de julio.

“Esta marcha de Bruzual en defensa de la patria es importantísima porque demuestra que el pueblo sale a la calle a defender los logros alcanzados y a apoyar a un presidente que ha sabido proteger exitosamente, con gallardía y aplomo, a un país atacado por intereses foráneos. Vamos Nico, vamos con todo”, puntualizó Tovar.