En Zulia continúa la discusión de las 3R.Nets con diversos sectores

La vicepresidenta territorial del Psuv en el estado Zulia, Jacqueline Faría, lideró un encuentro con el sector Profesionales y Técnicos para debatir sobre las 3R.Nets y buscar estrategias económicas que impulsen la producción nacional y continuar superando las adversidades que genera el bloqueo y los ataques sistemáticos al país por parte del gobierno de los Estados Unidos.

Faría expresó que el gobierno bolivariano creó múltiples universidades en la nación para profesionalizar millones de jóvenes quienes están preparados para elevar la capacidad productiva de Venezuela.

Destacó que como profesionales y técnicos del partido Psuv, «tenemos la oportunidad de devolver a nuestra Patria toda la formación que nos ha brindado con trabajo. Vamos a construir el Mapa de Soluciones que ha pedido nuestro presidente Nicolás Maduro desde las bases».

Resaltó que Venezuela cuenta con la capacidad profesional para convertirse en la principal potencia suramericana y mejorar la calidad de vida de la población al igual que contribuir con los países de la región.

Juventud zuliana

El militante de la juventud del partido socialista unido de Venezuela (Psuv) en el Zulia, Gianluigi Di Martino, invitó a los jóvenes revolucionarios de la región a trabajar de la mano con la vicepresidencia del PSUV que lidera Jaqueline Faría.

“Vamos a trabajar de la mano de la camarada, que ya se encuentra en las comunidades resolviendo, llevando propuestas, concienciando a la población sobre lo que significa el 1X10 bajo la nueva concepción del presidente de la paz, Nicolás Maduro Moros, en la que se conocerán de primera mano las necesidades de la gente, para buscarles soluciones concretas”, explicó.

Resaltó que esta es la oportunidad con Jacqueline Faría, por su experiencia, tenacidad, profesionalidad, amor por el prójimo, honestidad, sinceridad, capacidad y solidaridad.

“Este es el momento, repito, porque tenemos todo el apoyo del presidente de la paz, Nicolás Maduro, un gran revolucionario, un luchador y trabajador incansable, que no deja un día que no piense en el beneficio de su pueblo, en cómo ayudarlo, cómo llevarle bienestar; lo vemos casi a diario por la televisión -¡ojo! No haciendo promesas-, sino llevando soluciones y mostrando los logros de la gente que de verdad trabaja por la Patria”, apuntó.

Expresó que “tenemos un presidente que cree en la juventud, a la que le da todo su apoyo, y la juventud debe responder con la misma altura, con la misma alegría y felicidad con la que da las oportunidades”.

Puntualizó que la juventud debe asumir un rol protagónico en la construcción de la Venezuela próspera, esa que tanto la oposición ha agredido con los golpes de estado, pidiéndoles a los gringos más medidas unilaterales y coercitivas que se traducen en hambre para el pueblo, en falta de medicamentos, en penurias y sacrificios para los más vulnerables.

El joven revolucionario propone que «cada quién desde su trinchera, desde su puesto de trabajo, desde cualquier parte y en cualquier circunstancia, debe hacer todo lo que esté a nuestro alcance, en función del desarrollo de las comunidades”.

Sector educativo

En otro orden el sector educativo estadal sostuvo un encuentro para presentar sus propuestas y recibir orientaciones del presidente Nicolás Maduro y la dirección nacional del Partido enfocadas en adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la nueva época de la educación liberadora.

Al respecto, Dorelis Echeto directora de la Zona Educativa Zulia explicó que la fuerza laboral que integra el sector educativo se mantiene comprometido con los ideales revolucionarios y ha sido ejemplo de voluntad y constancia superando la pandemia del covid-19 y las dificultades económicas que genera el bloqueo y las sanciones que aplican a Venezuela.

En el debate participaron autoridades educativas, delegados e integrantes de la dirección regional del partido con el objetivo de acompañar las propuestas en materia de educativa, sistematizarlas y enviarlas a la capital del país.