Debaten reforma a la justicia penal juvenil en Nueva Esparta

El fiscal General de la República, Larry Devoe, junto a diferentes autoridades del Estado venezolano realizaron una mesa de diálogo en la Entidad de Atención «Los Cocos», estado Nueva Esparta, en el marco de la Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal.

En la jornada participaron la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato; la presidenta de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Carmen Marisela Castro; y el ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa.

En este encuentro, reseña nota de prensa, se apuntó a identificar debilidades y retos del sistema de justicia penal del adolescente con el objetivo de visibilizarlos y transformarlos.

En este encuentro se apuntó a identificar debilidades y retos del sistema de justicia penal del adolescente/ Foto: Ministerio Público

En este encuentro se apuntó a identificar debilidades y retos del sistema de justicia penal del adolescente/ Foto: Ministerio Público



En este encuentro se apuntó a identificar debilidades y retos del sistema de justicia penal del adolescente/ Foto: Ministerio Público

En este encuentro se apuntó a identificar debilidades y retos del sistema de justicia penal del adolescente/ Foto: Ministerio Público

En este encuentro se apuntó a identificar debilidades y retos del sistema de justicia penal del adolescente/ Foto: Ministerio Público

En este encuentro se apuntó a identificar debilidades y retos del sistema de justicia penal del adolescente/ Foto: Ministerio Público

En este encuentro se apuntó a identificar debilidades y retos del sistema de justicia penal del adolescente/ Foto: Ministerio Público

En este encuentro se apuntó a identificar debilidades y retos del sistema de justicia penal del adolescente/ Foto: Ministerio Público

En este encuentro se apuntó a identificar debilidades y retos del sistema de justicia penal del adolescente/ Foto: Ministerio Público

En este encuentro se apuntó a identificar debilidades y retos del sistema de justicia penal del adolescente/ Foto: Ministerio Público

“El proceso de consulta debe incluir necesariamente la revisión del funcionamiento del sistema de responsabilidad penal del adolescente, con base en los principios de prioridad absoluta e interés superior. No solo de las prácticas cotidianas sino de las bases normativas de este sistema, para asegurar su consonancia con la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño”, expresó el también secretario Ejecutivo de la Comisión Presidencial, citado en la nota de prensa.

La actividad sirvió para recorrer las instalaciones de la Entidad de Atención «Los Cocos» y sumar a los jóvenes a esta Consulta Nacional, además de constatar el impacto de las alianzas formativas, culturales y deportivas.