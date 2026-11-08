Inspeccionan operaciones marítimas y atienden a lancheros en Coche

Una delegación del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (Inea) en la Isla de Coche, en el estado Nueva Esparta, recibió la visita del viceministro de Transporte Acuático, David Quintana. Las autoridades nacionales realizaron un recorrido por la sede marítima para inspeccionar las operaciones locales y revisar los requerimientos de la comunidad de marineros.

«Desde allí sostuvimos un encuentro muy productivo con nuestros lancheros. Nos sentamos a escuchar atentamente sus realidades y peticiones para buscar, en conjunto, soluciones justas y equilibradas», escribió Quintana en su cuenta de Instagram.

El viceministro de Transporte Acuático destacó la importancia de sostener una comunicación constante con los sectores productivos de la entidad. «El diálogo permanente es nuestra principal herramienta para proteger tanto el sustento de los trabajadores del mar como la movilidad de nuestra ciudadanía», precisó el vocero.

El plan de abordaje contempla el seguimiento de los acuerdos alcanzados con los lancheros para garantizar la continuidad del transporte marítimo de pasajeros.