Jornada integral atiende a más de 12.000 abuelos en Nueva Esparta

Más de 12.000 adultos mayores del estado Nueva Esparta fueron atendidos de manera simultánea en las 11 jurisdicciones de la entidad insular, durante un despliegue integral orientado por la presidenta Delcy Rodríguez. El acto central tuvo lugar en la Comuna Los Hatos de Altagracia, ubicada en el municipio Gómez, y estuvo liderado por la gobernadora Marisel Velásquez.

La actividad contó con el acompañamiento del alcalde de la localidad, Emilio Velásquez; la autoridad regional de Mercado de Alimentos (Mercal), Ariaysi Rodríguez, así como de voceros del Poder Popular organizado.

Durante la jornada, coordinada a través del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, se llevó a cabo la distribución de combos alimentarios, la prestación de servicios de salud e higiene personal —tales como barbería y manicure— y la entrega de alimentos preparados para los asistentes.

​Asimismo, la Fundación «Podemos Ayudar», adscrita a la Alcaldía del municipio Gómez, concretó la entrega de tres ayudas sociales destinadas a fortalecer la atención directa de los adultos mayores de la zona.

Respaldos a la gestión integral

Rubén Avellaneda, vocero comunal y beneficiario en la parroquia Altagracia, manifestó la satisfacción de la comunidad ante el alcance de la jornada institucional.

«Me siento feliz, como seguramente lo está el resto de los abuelos que nos están acompañando hoy. Agradecemos la atención que nos están brindando a los abuelos y abuelas de la patria en todos los 11 municipios de Nueva Esparta», enfatizó Avellaneda.

​Este operativo multisectorial busca consolidar la red de protección social dirigida a la tercera edad en el territorio insular, garantizando el acceso a bienes fundamentales de consumo y asistencia primaria en las comunidades vulnerables.