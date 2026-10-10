Nueva Esparta afina logística para la Consulta Popular

El Poder Popular de Nueva Esparta, en articulación con autoridades locales y nacionales, concretó un encuentro preparatorio de cara a la próxima Consulta Popular Nacional del 18 de octubre.

La jornada tuvo como objetivo afinar la logística para garantizar una participación masiva en la elección directa de proyectos comunitarios en la entidad insular.

Durante la actividad se destacó que el proceso busca consolidar el modelo de democracia participativa y protagónica, mediante un esquema en el que la ciudadanía debate, prioriza y decide directamente sobre la orientación y ejecución de los recursos públicos.

Despliegue logístico y participación

En el estado Nueva Esparta, un total de 511 proyectos comunitarios serán sometidos a votación. La jornada abarcará a 75 comunas y circuitos comunales, para lo cual se activarán 160 centros de votación y 172 mesas electorales distribuidos en la región insular.

La gobernadora de Nueva Esparta, Marisel Velásquez, resaltó la articulación institucional lograda para el evento: «Nos hemos preparado de la mano de los 11 alcaldes de las 75 comunas que hacen vida en esta región insular. Así que, mi querido pueblo neoespartano, estamos todos listos y bien organizados para acompañar a nuestras comunas, porque la comuna es la que organiza, es el pueblo, y es el pueblo el protagonista de esta historia», afirmó Velásquez.

Por su parte, el ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, subrayó el carácter inédito del mecanismo de asignación presupuestaria: «Es una única experiencia en el mundo donde formalmente todo el país es movilizado en función de la discusión de sus proyectos y problemas colectivos, mediante una asignación presupuestaria que se entrega directamente desde el nivel nacional a cada comuna y circuito comunal que participe», señaló.

La visión desde las bases

Desde las estructuras comunitarias, los voceros expresaron la importancia de movilizar a todos los sectores sociales. Odexi Carrillo, integrante de la comuna María León (la Leona de Chávez), hizo un llamado a la participación activa.

«Vamos a tener la oportunidad de elegir nuestro proyecto, de participar y tener la valentía de sacar adelante algo bueno y bonito para beneficio de todos. El llamado es para nuestra juventud, los abuelos y todos los que conforman la comuna», manifestó Carrillo.

Las autoridades y voceros comunales reiteraron la invitación a todos los habitantes de la entidad insular a acudir a sus respectivos centros de votación habilitados el próximo 18 de octubre, para ejercer su derecho al voto en las prioridades de sus comunidades.