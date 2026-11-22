Y conversaron de poesía el hombre y el dios.

J. L. Borges

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La poesía es todo menos un oficio. Se puede ejercer diariamente a la usanza de quienes ocupan el tiempo produciendo artesanías. Hay técnicas, hay herramientas para ello. Se puede escribir con disciplina aplicando métodos, suscribiendo escuelas, usando trucos secretos que otros sistematizaron para sí y en un generoso descuido los extravieron. Hay también reglas muy claras que por arbitrarias que nos parezcan al comienzo, sirven para que nos iniciemos en el arte ya por la vía expresa del cumplimiento, ya por la del desacato. No, la poesía no es un oficio, pero estimarla así no es pernicioso. Pese a las objeciones, ello cumple el papel de un ambiente distinto y propicio para leer el mundo con la licencia de un inspirado. Y como ambiente, carga de sentido ese accidente en el que un día alguien con un libro, o un libro sin nadie, llama por su nombre a un desorientado y le convence, es verdad que en extrañas circunstancias, de ser poeta. Los más incautos se lo creen de inmediato —me cuento entre los imprudentes— y felizmente encuentran en ese ambiente un lugar donde refugiarse. Pero aquellos espíritus mejor afinados por la mano del tiempo, atinan a esperar años, décadas, una vida incluso, antes de responder a ese destino sin olvidar nunca, eso sí, que fueron convocados. Los primeros advienen al poema llenos de palabras inservibles, los segundos de silencios mellados. Esto no hará por suerte ninguna diferencia porque la poesía es todo menos una escritura, y a esa intuición ninguno escapa: su esencia es tan irreductible a las puras formas verbales como a la facticidad de la propia vida. De ahí que el arte de hacer poemas no consista en elegir palabras, quizá guarde mayor relación con el de descartarlas. Lo mismo sucede con el silencio: sólo se permite entrar al poema a aquél cuya transparencia sea capaz de hacer audible la tonalidad del mundo. Porque la poesía no será muchas cosas, y aunque esto haga más difícil el consuelo de definirla, estamos convencidos —y lo profesamos— de que ella es más un modo de percibir y de estar en el mundo, que la expresión de su inabarcable revelación. Hacemos mal buscándola únicamente en los libros, o peor aún: en los libros en verso y en los poetas, que por oficio, ponen su nombre en la tapa de éstos. Esa costumbre solo hace pequeña su existencia: la existencia de la poesía y de los poetas, en definitiva, de esa loca empresa como la llamó Guido Guinizelli, el inspirador de Dante.

Convengamos en este preámbulo lo siguiente: una cosa es la poesía y otra el poeta, y quizá haya que referirse a una tercera categoría —ya no diferente sino extraña a las primeras— la del escritor que roza el espíritu y el cuerpo del enigma. Ninguno sobra en esta trama por cierto, pero juntos no alcanzan para explicar la inagotable experiencia de ver y de decir —no como un individuo sino como una humanidad— la dimensión de la belleza que envuelve lo real, ni sus porqués. Queremos pensar todo esto, y despedirnos de la FILVEN con la enorme deuda de un extenso inventario, desde un caso muy concreto: el libro Camino de regreso del maestro Carlos Tovar, que en efecto lo trajo de vuelta el martes pasado, inusitadamente, es decir, en forma de poemas.

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Carlos Tovar es reconocido y reconocible por sus múltiples aportes a la transformación cultural y política de Venezuela, tanto desde los predios de las sospechosas Bellas Artes como desde ese umbral al que suele llamarse, también de manera subrepticia, cultura popular. En los dos polos ejerció a la vez, sin distinciones, ni menoscabos, el rol de creador individual y de líder gremial, en ambos casos con una profunda convicción revolucionaria, digo bien: la de que sólo un aceleramiento temporal y una gran participación social en la estética, suscitarían una nueva idea y una nueva realidad política. Como artista y como líder fue un vanguardista situado: militante, comprometido con las crisis del mundo y con los métodos más esperanzadores para superarlas y crear así las condiciones de una mejor comunidad. A menudo se suele por ello deflacionar el valor de su obra —pictórica, dramatúrgica, teórica, docente— subordinándola a la esfera de lo político o más específicamente, a la micropolítica de los partidos y del poder. No tiene caso polemizar sobre este asunto: para el propio Carlos Tovar no existía tal separación, ni mucho menos tal jerarquía entre la cultura y la política. Lo que sí vale la pena precisar es que Carlos insistió en una pedagogía de los afectos como proceso legítimo para llegar a ser libre. De ahí que con mucha más frecuencia llevaba la política al arte. En su célebre compañía de Títeres, el Kinimarí, dio cátedra al respecto: en sus piezas, escritas y dirigidas casi todas por él, no hay rastro de propaganda o de inducción ideológica, ni menos aún de didactismos planos; todo allí se regía por las leyes naturales del teatro de muñecos que son acaso las más provocadoras y subversivas que tiene el arte. En el guiñol, decía Carlos, se originan las grandes alegorías humanas y sociales para despertar conciencias. Y concluía: el títere es el único representante del hombre en la tierra. Sin embargo, la compañía se movía con una ética comunista: su eje gravitacional era la comunidad real, su objetivo suscitar allí, con inteligencia y dignidad, procesos organizativos en torno a la escuela, el conuco, el mito, las organizaciones de base, para construir lo común. Según su certeza, esto se debía gestar con más arraigo en aquellos territorios marginados, por razones obvias. Prometo ahondar en esta dimensión donde la siembra, la lucha por el agua y los calendarios productivos son protagónicos. Lo dicho es solo un ejemplo para encarar nuestro asunto: que un hombre con el compromiso social de Carlos Tovar —compromiso del tamaño de un país con historia regia— se decida por la poesía para dejar un testamento inagotable de su vida, es algo que merece ser contado y además examinado, si queremos comprender algo de su enigmática función.

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En su autobiografía —con la que obtiene el título de Comunicador Social por acreditación en la Universidad Católica Santa Rosa— Carlos cuenta que fue precisamente un poeta llamado Antonio Castro quien lo salvó del vacío y la deriva existencial. Castro era miembro del MIR y en una ocasión compartió prisión política con su primo Juan. Al escucharlo hablar sobre la vida, al leer sus poemas y canciones, Carlos le pidió que lo llevara con él. Tenía 14 años cuando dejó su pueblo para irse a Maracaibo a descubrir un país inédito refugiado en la cultura. Es así como su vida clandestina de militante del PRV-FALN y finalmente la de dirigente del PSUV, estuvo signada por el llamado de la poesía. Carlos ya era poeta antes de escribir, pero, ¿por qué tardó tanto en responder al llamado? ¿Qué significa que haya esperado hasta el final? Si bien ese dato biográfico no es menor, tampoco debe considerarse imprescindible para interpretar su gesto: el de asumir que de todas las formas que tiene el arte en general, y la palabra en particular, solo la del poema impide que prospere en el hombre una concepción muerta de sí mismo. Cuando compartió con nosotros su manuscrito — cuyo título tentativo era De Piedras y cristales— Carlos estaba convencido de haberlo dicho todo en 100 poemas, pero también de haber acallado en lo dicho lo que merece ser olvidado. Se encontraba, como ya sabemos, en su último año de lucha contra un cáncer que hasta el último suspiro no pudo marchitar ni su carácter ni su semblante, aunque hoy podemos saber, al leer sus versos, que el dolor era inmenso y a veces insoportable, que la esperanza iba cediendo y a veces no estaba, y que en esa misma medida el coraje ganaba terreno para enfrentar a la muerte. El coraje ha de ser entendido como una flor para la que se ha necesitado mucha savia, mucha energía. Por eso florecer, lo mismo en un árbol que en un hombre, es agotarse en el tiempo mas no en la memoria. El compendio de poemas que a nuestro juicio es un homenaje a sus hijos, a su mujer, a sus alumnos, a su país, se ocupa de lo esencial: el amor, la lucha —con sus respectivos dulces y amargos— y la muerte, pero en su sentido más filosófico: esa que permite ver con toda claridad lo naciente en nosotros. Leamos:

ALIENTO

Este aliento,

que palpita pausado,

no se entera.

Estas manos,

que se aferran sin fuerza,

no se sueltan.

Este pecho,

con sobrados motivos,

no se queja

Este cuerpo incipiente,

ajado sobre el tiempo,

no claudica.

La poesía se escribe con el cuerpo, y, con los años, bien sabemos, el cuerpo da lugar a todos los males y comienza a retirarse poco a poco apagando lentamente los sentidos y prescindiendo de sus fuerzas. No es solo a causa de una enfermedad, es el desgaste elemental de una materia indigna de la eternidad. Este es el momento en el que, a falta de otra opción, el cuerpo hace las paces con la mente, quien parece haber ganado con la senectud el vigor y la avidez que el otro echa en falta. Sin embrago la mente solo puede copiar el dictado de esa memoria de piel cuando es tan profunda como el poetizar, por eso es capaz de decir con fidelidad:

Caer no tiene nombre

está vacío…

Y más adelante:

Unos pájaros tristes

sin alas,

aletean.

El poeta, dice Cocteau, es por definición póstumo. Comienza a vivir después de su muerte y cuando está vivo, camina con un pie en la tumba. En estos fragmentos de Carlos lo que empieza con una analogía se vuelve una pintura sin final o un final imposible que remite a una acción: aletear. Caer, nombrar y estar: tres verbos en un mismo verso tan cercanos como trazos que esbozan una arquitectura. Y resumirían todo el libro, sobre todo por ese orden aleatorio que les otorga a los acontecimientos. Se trata de estar en el cuerpo, y en su propia desaparición. Quien escribe se ha sustraído ya y desde esa ausencia mira y describe su destino. Camino de regreso está hecho del lenguaje de una lejanía perdida a la que solo tienen acceso aquellos espíritus que cultivaron la moderación, y en la espera se guardaron lo único que parece quedar en pie entre la vida y la muerte: las metáforas. ¿Está en lo cierto Platón cuando afirma, justamente en su vejez, que la música (se refiere al arte) solo es imitación de nuestro carácter? Leyendo Camino de regreso no me queda duda de que la belleza del poema es, puede ser, representación de la belleza de un alma buena y justa. A fin de cuenta, quien trabaja la poesía la trabaja sobre su ser desde su propio ser. No. Carlos Tovar no se olvidó nunca de que él era poeta, ni de quien lo llamó a la poesía, ni de su para qué. Tomó el más largo de los caminos para el regreso, se dilató en cada curva, se dio por entero a levantar a los que caían, a orientar a los extraviados y entonces escribió. Algo sabía de la vida, de partir y sobre todo de llegar. Convengamos por ahora que la poesía es todo, menos irse.