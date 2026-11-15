Escribir hablando

El poema nos cuenta algo…

Octavio Paz

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Empezó la Feria Internacional del Libro (FILVEN) y al menos por estas dos semanas no tendría sentido hablar de otra cosa que no sea de lectura y de asombro: que es como quisiéramos vivir esta huelga. Rusia es el país homenajeado y Zulia el territorio desde donde se exalta la venezolanidad. Dialéctica de frío y calor: una perfecta alegoría para apreciar las consonancias y disonancias de dos tradiciones culturales innegables, según su escala. En esta edición, FILVEN reconoce en el trabajo de la maestra e historiadora Carmen Bohórquez, así como de la escritora Esmeralda Torres y del ensayista Armando José Sequera, la auspiciosa producción intelectual de todo un país. Viendo la programación nos declaramos incompetentes para hacer justicia a tantas obras que desde el 13 y hasta el 23 de noviembre, se estarán presentando una tras otra, con cierta compulsión festiva. Ni mucho menos a las conferencias: las hay en una cantidad y diversidad que rebasa al más ávido y al mejor de los ociosos. Sin embargo, valdría la pena dar cuenta de ello y sobre todo de la recepción que tendrán libros y autores: un encuentro donde confluye un año —¡y qué año! — de escrituras, de pensamiento y de laboriosas estrategias editoriales. Un evento que se hace además con un cuidadoso criterio de lo público, es algo que le pasa a un país para siempre. Hay que estar allí, participar del encuentro y darle valor al esfuerzo que hace el Ministerio de Cultura porque sea popular. En ello radica el espíritu de resistencia de FILVEN: reivindicar en plena era tecnológica de la privatización cognitiva y creativa, el carácter democrático y social de la literatura.

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Martí dice que la mejor forma de decir es hacer. Hablemos pues de lo que trae FILVEN. El viernes se presentó una nueva entrega del título Regiones verbales, del poeta e investigador Antonio Trujillo (Premio Nacional de Literatura, 2024) quien funge como ánima y compilador de esta suerte de panorama de la poesía venezolana del siglo XX y XXI que va más allá del espíritu formal de las antologías, y en nada tiene que ver con la odiosa intención de hacer un canon. Esto ya lo convierte en una propuesta sui generis dentro de la bibliografía nacional pero su deliciosa rareza no termina allí, sino que se expande como un aura, en el sentido benjaminiano del término, dándole un carácter original y honesto al encuentro con la poética de un país en ciernes. A través de testimonios y poemas se va hilando en el telar de Trujillo —una antigua grabadora de formato cassette— la vida dispersa pero compartida, al fin y al cabo, de la poesía venezolana. El libro nos brinda, a manera de un viaje metaliterario, acceso a un país estético, memorioso, político y natural que progresivamente se va componiendo a sí mismo palabra por palabra. Múltiple, y en cierto sentido contradictoria, la Venezuela de las regiones verbales, se presenta, tanto al entendimiento como a los afectos, en imágenes telúricas, capas de sentidos, tesituras y acentos, teorías vitales, microhistorias y experiencias íntimas, como un núcleo indestructible ante las formas del arraigo y del exilio. Es una sola en la metáfora de un combate común contra el olvido. El corazón del poema es la canción y el de la memoria la imagen. En uno se deja oír la tonalidad del mundo y en el otro se representa su olor, su textura, su temperatura y sus dimensiones temporales: el poema recuerda el futuro, el testimonio recrea el pasado.

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En estricto sentido editorial Regiones verbales no es una novedad literaria. Esta edición digital es la continuación de un proyecto que lleva décadas gestándose en talleres, visitas de campo, conversaciones, ejercicios de sistematización autobiográfica, pero sobre todo se ha desarrollado en una larga, lenta y laboriosa lectura de la realidad nacional promovida por Trujillo. Este libro tiene de hecho su antecedente más cercano en la publicación de Fundarte (2014), donde se deja claro la naturaleza infinita de esta investigación: es un libro-proceso y por tanto sus cierres son siempre provisionales. Pero es en Testimonios de la niebla (Casa de las Letras Andrés Bello, 2000) donde Trujillo reivindica la oralidad como parte constitutiva de lo que suele considerarse la gran literatura venezolana desde la Silva a la Agricultura de la Zona Tórrida hasta Paisano, por nombrar apenas dos de nuestros hitos fundacionales. Ese arco que se dibuja entre Bello y Palomares también es una referencia que se queda corta. Lo cierto es que, en ese primer ejercicio de escuchar a la Venezuela profunda, Trujillo conversa con conuqueros, floricultores, domadores de caballo, carboneros, que poblaron las ciudades y trajeron consigo la memoria de su terruño y también albergan el imaginario de los pueblos borrados no por el tiempo sino por la indolencia. Sin embargo, los primeros testimonios exclusivamente de poetas aparecieron publicados por primera vez en la revista Trapos y helechos (a partir de 1980), y una década después se publicaron por entregas en aquel legendario suplemento literario Verbigracia (encartado dominical de El Universal). Conque ha sido la tensión dinámica entre dos formas de la permanencia (la escritura y la oralidad) lo que permitió de hecho su continuación y actualización, con la incorporación de nuevos autores y regiones al concierto.

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Es imposible mencionar a todos los poetas que participan en Regiones verbales y sin embargo es inevitable, por injusto que parezca, al menos en honor de la gran diversidad de registros artísticos e ideológicos convergentes, nombrar algunos. El lector se encontrará con Juan Liscano, Gustavo Pereira, Laura Antillano, Blas Perozo Naveda, Elizabeth Schön, Luis Alberto Crespo, Eugenio Montejo, Reinaldo Pérez Só, Patricia Guzmán, Antonio Mora, Alfredo Silva Estrada, Caupolicán Ovalles, Belén Ojeda, Ana Enriqueta Terán, Carmen Verde. Ellos, como los otros, se diluyen en el mismo río, en el mismo aire. Esta nueva edición hace un corte de treinta y seis poetas, poemas y testimonios que confirman la tesis planteada por Trujillo en una línea de su prólogo “oír y transcribir, nada más iniciático”. A nuestro juicio, aquello “iniciático” ubica al libro en un más allá de la literatura entendiendo ese más allá no como un valor añadido sino como su valor radical. Ya no solo por el método aplicado por Trujillo: el de interponer una entrevista a un poema y desaparecer junto con su interlocutor, para dar espacio al despliegue de las respuestas, respuestas de un “escribir hablando”. Despliegue que no es por cierto una expansión del yo poético ni mucho menos biográfico, de ningún autor, sino de la primacía del mundo, ese campo de sentido en el que estamos inmersos todos. Una entrevista que pregunta por lo que no está, o bien por lo que está velado, cuando triunfa, produce una presencia total. Me arriesgo a afirmar que los testimonios transmiten esta idea mucho más que los propios versos y no podía ser de otra manera: el poema es apenas la llave de una secreta intemperie. Y esto se explica por el simple hecho de que quien los evoca lo hace desde un lugar diferente: el de dar cuenta y someter a examen su poesía ante la verdad. Convengamos que el creador de una obra solo puede crear en la ignorancia, en la incertidumbre, en la desorientación más absoluta, pero para sentirla culminada, vuelve a ella filosóficamente. Pienso en Heidegger, la mente que marcó la deriva literaria de buena parte del siglo XX, al leer los testimonios, pues todos parecen coincidir en una apología colateral: nuestra vida, nuestra obra, nuestra palabra es indivisible de la facticidad de la realidad. Según esto, ni los poemas, ni la memoria de los poetas, decidieron estar y manifestarse en la página blanca de una manera independiente del mundo: acaso sea nuestra manera de vivir y dar cuenta de lo vivido, una humilde respuesta a un llamado, tal como quería Heidegger que entendiéramos el ser en el mundo. Se refería en todo momento al pensamiento, está claro, pero el filósofo alemán nunca excluyó de sus cavilaciones el poetizar. ¿Es lícito considerar aún su hipótesis de que tanto el poeta como el pensador tienen la tarea de cuidar la morada del ser: el lenguaje? Sí, siempre que ese lenguaje sea el del propio mundo. Volviendo a Regiones verbales y considerando la tesis de Heidegger, ratificamos que pensar, decir, es agradecer, celebrando la memoria.

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La forma en que recordamos el mundo define cómo nos recordamos a nosotros mismos. Y en cada revisita al lugar, a la casa, al allá, donde una parte de la realidad se resguarda y se protege de la iniquidad y el olvido, al menos en la forma en que Trujillo construye este diálogo cosmogónico —persona, árbol, río, pájaro, lluvia, sequía—, no hay signos de nostalgia ni de vacío: el mundo está lleno de sentido, y nosotros llenos de mundo. Así, Trujillo propone escuchar a un país que todavía habla en nosotros. En cada testimonio el poema funge como una conquista: la convicción de que la palabra está destinada a salvarnos del sinsentido y de nuestra completa desaparición. Los testimonios no cumplen el papel de explicar el poema, tampoco fueron seleccionados los poemas desde un criterio sociológico ni antropológico, sin embargo, tanto la riqueza conceptual del libro como su arquitectura nos permiten abrir todas las puertas que sean necesarias para entrar “al vientre de afuera”, como hermosamente define Trujillo el lugar que nos da la tierra. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que el libro, evocación tras evocación, convierte en certeza: dentro de la poesía —incluso en el interior de la más abstracta y sustractiva de todas— habita un mundo concreto, hecho de complejas relaciones. Todo lo que el poema mira indirectamente: la pobreza, el dolor, el poder, la política, la desgracia, la comunidad, el territorio; está presente en lo más silencioso del verso y en lo más evidente del blanco. Esa sinuosidad del poema resguarda la experiencia de mundo no como recuerdo mudo, mucho menos como anécdota aislada sin valor, sino como una vital contingencia. Mi lectura de Regiones verbales va por eso en dos direcciones, aquella hacia donde mira el poema: lo sublime y esotérico del sentimiento de la vida; y esa otra hacia donde mira el testimonio: lo desoculto, lo exotérico, el poema no como misterio del sujeto-isla sino como expresión de un instinto de país, para decirlo con Trujillo. En efecto, el gran logro de Regiones verbales reside en modelar, a partir de muchas imágenes, el retrato del país como solo la poesía podía hacerlo ver, y un poeta se atrevería a ofrendarlo: de cara a la belleza, pero mirando en ella, y a través de ella, todas las dificultades de ver y de decir lo real.