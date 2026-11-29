Noche amiga… Noche creadora

José Martí

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En 1970, el filósofo venezolano Ludovico Silva publicó un original ensayo titulado La plusvalía ideológica en el que, mediante una audaz analogía entre el plano material y el subjetivo, desocultaba el método con el que el capitalismo —hoy llamado tardío— construiría su hegemonía más allá del campo de la técnica y de la economía política. Según Silva el modelo de producción capitalista incurría en una doble apropiación: la que hicieran evidente Marx y Engels, relativa al tiempo de trabajo físico acumulado en la propia mercancía, y jamás remunerado; y otra, aún más difícil de discernir, que Silva asocia a un excedente de energía mental, preconsciente, entendida como la capacidad que tiene el sujeto de autorrepresentarse y representar el mundo fuera de todo examen reflexivo.

Silva no inventa las categorías, ellas están presentes en el Marxismo desde el origen de la crítica filosófica al modelo de explotación burguesa, pero convengamos que ideología y plusvalía, así dispersas como se solían presentar, daban una idea muy vaga del papel del mito y la religión, así como del propio deseo, en la producción de una ontología capitalista (volveremos sobre este término). Al unirlas, Silva hace posible nombrar y entender, mediante esa nueva nomenclatura, la raíz del sistema dominante. Si bien la concentración de los medios de producción termina con la apropiación objetiva del trabajo, ello incluye obligatoriamente la apropiación de la necesidad, no menos objetiva, que tenemos los seres humanos de producir las cosas y con ellas sentido y sentimiento de la vida. Energía física y energía mental que producen todo lo que vemos y lo que escapa a la apariencia, en la fachada del mundo. Para Ludovico Silva la función de la ideología se ha perfeccionado: ya no se limita a falsificar, invertir y encubrir las relaciones de explotación presentes en el capitalismo, sino que acumula un valor superior: el de producir un tipo de consciencia que no justifica el orden a modo de relato moral o racional, sino que lo produce en su actividad inconsciente: el deseo, el gusto, las creencias y opiniones, los valores, los hábitos, las costumbres cotidianas. Las industrias culturales evolucionaron también como industrias del deseo y la consciencia, ocupando el espacio de las viejas instituciones encargadas de ello —a saber, la religión, la familia, la escuela, las leyes— con nuevos métodos que sustituyeron la coacción del deber por una estética del poder y la libertad individual. Silva tomó del psicoanálisis los conceptos necesarios para anticiparse al dominio de las redes sociales, no necesitó estar presente en la era digital para definirla; la influencia de la televisión y la publicidad de entonces le bastó para prevenirnos contra el hackeo del inconsciente y sus efectos: la hipersexualización y ludificación de nuestra relación con el mundo hasta convertirnos en esclavos narcisista que asumen el valor y sentido de su vida desde una lógica empresarial. Considerar que el éxito personal depende exclusivamente del esfuerzo individual y que la competencia es una condición natural, identificar el consumo con la libertad e interpretar el fracaso económico como una insuficiencia individual, son síntomas claros de plusvalía ideológica: romantización de la desigualdad, asimilación de la desesperanza y la dimisión, por medio de la publicidad.

Ludovico no cambia el concepto clásico de ideología, para él sigue siendo un conjunto de representaciones falsas que contribuyen a preservar el orden material existente. Lo que sí hace es ampliar el entendimiento de sus operaciones más complejas. Para él esa fuerza externa y disciplinaria es a la vez una subjetividad que opera dentro de los individuos, como un campo de sentido autónomo. Volvamos a un asunto que dejamos en el aire: la ontología capitalista. ¿Qué queremos decir con ello? Ludovico nos permite inferir que el capitalismo ha dejado de ser un sistema limitado a las relaciones económicas para constituirse en una forma de organización de la existencia. Domina no solo la producción del mundo material sino la consciencia que lo representa. Es decir, produce sujetos productivos, configura modos de vida consumibles, lógicas de mundo esencialmente capitalistas. Por tanto, su materialismo ya no necesita un opio: ese relato metafísico o moral que lo complemente, pues, como dice Benjamin, ya es inseparable de la religión y de la cultura. La plusvalía ideológica se consuma cuando una forma histórica de existencia se impone no como la más acorde a nuestra naturaleza, sino como la única, posible y limitada realidad.

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Antes de cumplirse la primera década del siglo XXI y en plena crisis financiera internacional, Mark Fisher (1968-2017) retomó este asunto por su propio derrotero y con sus propias jergas, con la publicación de su célebre ensayo Realismo capitalista ¿no hay alternativa? Por realismo capitalista entiende una aparente incapacidad generalizada de imaginar una vida distinta y, sobre todo, fuera de los límites trazados por el neoliberalismo. Lo cual conlleva a una aceptación de que el capitalismo, por deficiente que sea, es indestructible e irreversible. Fisher ubica el origen del neoliberalismo — y de este realismo— en el final de los años setenta con el ascenso de Margaret Thatcher al poder y su triunfo sobre las huelgas mineras. El aplastamiento de la clase obrera no fue únicamente por la vía policial, fue, además y, sobre todo, una sujeción simbólica y por ello eminentemente política. Su sombrío no hay alternativa sedujo a toda una generación con la unívoca sentencia de que sólo un pragmatismo económico, con altos sacrificios y una elevada dosis de crueldad, evitarían el colapso de Gran Bretaña. El no hay alternativa de Thatcher viene acompañado de premisas como los que siguen: “el Estado debe ser concebido y manejado como una empresa”. “Ya no será más el Papá-Estado, ni la niñera de la sociedad”. “Debemos reducir su tamaño suprimiendo la burocracia”. “La privatización es el camino junto a la desregularización del mercado”. “La sociedad es una entelequia en tanto solo existe el individuo y, a lo sumo, la familia”. Con estos postulados se comienza a hilvanar la receta globalizadora que se impondrá a sangre, postverdad y fuego durante la década de los ochenta y noventa en el mundo, que incluso movimientos de izquierda europeos y partidos como el Laborista en Inglaterra, asumirán, dócilmente, como si en verdad no hubiera nada más que hacer. El desmontaje progresivo de los llamados Estado de Bienestar y la fiebres privatizadoras y anarcocapitalistas, generaron una crisis social, económica y política de grandes magnitudes que dejaron al descubierto las contradicciones y falsificaciones del modelo. A su socorro acudieron por supuesto tanto las industrias culturales como los teóricos pesimistas de nuevo cuño. Los primeros, para ratificar que pese a los problemas éste es el mejor de los mundos posibles. Fuera de él no hay nada más que barbarie, autoritarismo y fracaso. Los segundos, para convencernos de que las teorías están agotadas, porque ya demostraron que un intento de cambiar las cosas, solo las empeorarían aún más. La resignación es cordura, la rebeldía es neurosis y la neurosis como todo desorden psíquico es una enfermedad individual. Fisher inicia su libro con un análisis de la película Niños del hombre (Alfonso Cuarón, 2006), que narra un futuro distópico en el que la humanidad ya no es capaz de reproducirse. Fisher lo interpreta como una metáfora de la cultura en la que la novedad, la creación, está clausurada. De manera que todo se repite infinitamente en un juego de permutaciones intrascendentes. Una crisis de producción de humanidad que se agota en un presente continuo sin vinculación al pasado en la que el futuro, o los futuros alternativos, se van cancelando. El mensaje en el discurso apocalíptico es el mismo: cuando la humanidad sucumbe solo queda en pie el sistema. ¿Y qué pasa con el peso del sin sentido? Como dice uno de los personajes de Cuarón: “simplemente no pensamos en ello”.

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La idea de una juventud casi extinta que abandona su papel problemático de creador disruptivo y revolucionario, también es analizada por Fisher en el fenómeno de Kurt Cobain, el rebelde y domado líder de Nirvana. Mientras más antisistémica era su conducta, mejor se vendían sus discos y más influencia ganaba Mtv en las audiencias díscolas. Incluso el trágico desenlace de esta estrella del rock degeneró en espectáculo. Fisher describe al neoliberalismo como un monstruo que toma la forma de todo lo que lo enfrenta, por eso no impide que se exprese el malestar, basta con que le imponga sus reglas a la protesta para usurpar sus símbolos, vaciarlos de contenido y exhibirlos como mercancía. Así termina engulléndolos como Cronos a sus hijos. La sensación que queda con el suicidio del héroe fallido es que es imposible pelear dentro o fuera del sistema. Pero cuidado, el realismo capitalista no es una vulgar forma de resignación pues incluso la resignación entraña resistencia, él opera como una lógica positiva, que repiten los desposeídos con mayor vehemencia: así es la vida, ir contra ella es irracional e inútil. Pensar y actuar así es de ganadores, cualquier otra forma es de perdedores. El intento por criticar moralmente al capitalismo poniendo el énfasis en las consecuencias sociales como la pobreza, la delincuencia, la falta de servicio, y abogar por el fin del sufrimiento, es, visto, incluso por los que sufren, como una forma de utopismo ingenuo. Es el desencanto vestido de realismo, el cansancio de lucidez, la renuncia que apodamos resiliencia. Pura plusvalía ideológica. Ludovico Silva entendió que la llamada falsa conciencia no se impone desde un dispositivo externo, hace falta conocer y conectar con el aparato psíquico de cada uno de nosotros, para movilizar lo que nos constituye —los miedos y deseos primitivos, por ejemplo— hacia un sentido común de salvaguarda. Y así volvemos a la idea de apropiación de esa actividad psíquica como apropiación de nuestra capacidad de imaginar y recordar. Fisher subraya que lo que hoy llamamos realista era impensable dos décadas atrás. Y lo que hoy es pensable no es lo real sino el realismo que lo ha suplantado. Acá encontramos en ambos autores una apropiación del tiempo, el tiempo libre para Silva es el mismo tiempo de construir el devenir que Fisher reclama y que el capitalismo convierte en una experiencia de escasez, agotamiento y desesperanza.

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Hablando de agotamiento, cierto lector dirá: basta de diagnósticos, pues estos ni son tan nuevos ni tan sorprendentes. ¿Qué propone, entonces, cada autor para enfrentar la crisis de su época? Silva confía toda salida del laberinto de la alienación, al pensamiento crítico, esto es: recuperar la consciencia fuerte y desmontar los aparatos de la industria cultural que sitian nuestro comportamiento inconsciente. Es tanto como defender la autonomía de pensar y cuestionar el orden capitalista. ¿Pero cómo hacerlo? Todo apunta hacia una educación ético-política refractaria a la mediocracia. Fisher por su parte, no va mucho más lejos, allí donde Silva propone desalienar la consciencia, él apuesta por la imaginación política. Fisher, sin embargo, contribuye con más precisión a la formulación de una crítica al neoliberalismo señalando al menos tres contradicciones, tres incoherencias insalvables que ponen al desnudo la aparente consistencia racional del neoliberalismo. En primer lugar, la hoy innegable crisis climática y catástrofe ambiental. ¿Qué posibilidad de sostenimiento tiene aquel modelo cuya prosperidad destruye la vida? En segundo lugar, todo lo relacionado con la creciente pandemia mental —que Fisher padeció en carne propia— es evidencia de que el modelo que promete felicidad se basa en el sufrimiento, la soledad y la culpa individual. Los altos índices de depresión, angustia, ansiedad, retraimiento social, así como el incremento en la tasa de suicidio en la juventud, son indicadores del fracaso del sistema. Más que un problema clínico, es un problema político intrínseco al neoliberalismo. Por último, Fisher desnuda el mito del fin de la burocracia. Una aporía no menor pues el neoliberalismo no sólo no achicó al Estado, sino que creó uno más robusto y cerrado que ejerce hoy funciones de control discrecional. Quedó en evidencia, con la crisis financiera de 2009, que la burocracia liberal nunca se abolió y en cambio estaba más fuerte, firme y diligente si se trataba de salvar bancos. Ante estas contradicciones, dice Fisher, debemos politizar el sufrimiento, recuperar la organización colectiva, fortalecer la educación pública, desnaturalizar al capitalismo y sobre todo recuperar nuestra capacidad de investir el futuro. Ambos pensadores —Fisher y Silva— son optimistas de cara a la emancipación, pero exigen recuperar simultáneamente la consciencia y la imaginación. La primera para comprender las condiciones en que somos dominados y, la segunda, para concebir y construir aquello que, aun no siendo real, reside posible. Diría el certero Martí porque A la creación la oscuridad conviene.