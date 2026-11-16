Al Congreso de EEUU le preocupa secuestro presidencial: Mientras MCM exige liberar narcos

Postrecitos de Huevos Chimbos

1.- El Congreso de Estados Unidos, ahora en poder de los demócratas, comenzó su accionar contra la administración de Donald Trump. Y no ha sido un representante demócrata, sino más bien un republicano, el que tiró el primer golpe. Thomas Massie, solicitó el inicio de un proceso de destitución del secretario de guerra, Pete Hegseth, un halcón privilegiado de Trump. Messie detalló ocho cargos contra Hegseth y figuran como principales las operaciones militares sin autorización, destacando la realizada contra Venezuela y que culminó con el secuestro del Presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, al igual que la ofensiva militar contra Irán y las acciones contra Yemen y los ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico. Messie, en su propuesta de 34 páginas, tituló un capítulo «Secuestro de un líder extranjero soberano», para referirse a lo ocurrido el 3 de enero, el secuestro de Maduro y su esposa, lo que constituye un «acto de guerra no autorizado y un secuestro ilegal». Messie dijo que el secretario de guerra «ha demostrado que seguirá siendo una amenaza para la Constitucion si se le permite permanecer en el cargo, y ha actuado de manera totalmente incompatible con sus deberes». Añadió que Hegseth vulneró límites legales al llevar a cabo una maniobra cuyos objetivos reales, según Messie, «estarían vinculados al control de las reservas petroleras de Venezuela. El Congresista recriminó a Hegseth por la agresión militar contra nuestro país por las afectaciones sufridas por personal estadounidense, reportadas por el Pentágono como casualidades debido a los 7 militares heridos en la incursión. Como se ve, hay la decidida actitud de los demócratas en limitar el accionar de Trump y de su tren ejecutivo, y lo de la solicitud de destitución de Hegseht, no es más que el primer round de la serie de acciones que tomarán. A los demócratas no les cuadran los números sobre qué llevó a Trump a atacar Venezuela y llevarse secuestrada a la pareja presidencial.

2.- Y era evidente, el tema Venezuela fue el talón de Aquiles de esa derrota de Trump, lo dije en la entrega anterior. No es casual que hoy los demócratas estén presionando para sacar al secretario de guerra de Estados Unidos que, por carambola, hace responsable a Trump. El Congresista Messie en su propuesta lo dice muy claro, la agresión militar contra Venezuela y el secuestro de un presidente en ejercicio, acción que no fue autorizada, y eso pesa en dicho debate, que continuará con mayor intensidad en lo que resta del gobierno de Trump. Y así por el estilo, continuará presionando hasta lograr neutralizar a Trump y su gobierno. La política es así y en Estados Unidos, en las cámaras legislativas, se ventilan con mucho énfasis porque se trata de los derechos de los presidentes y su respeto a la Constitucion.

3.- Y MCM no escapa al garrote que traen los demócratas. Últimamente, ha salido a flote una serie de acciones que la dejan muy mal parada frente al país y el mundo. Por ejemplo, solicitó en uno de sus show la liberación de un dirigente que para ella es un preso político, pero resulta que es un delincuente miembro de un grupo que ha cometido barbaridades en Venezuela. Se trata de Wilson Caicedo, capo solicitado por la justicia norteamericana y preso en Caracas. Y así, otros señalamientos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico que, al parecer, financia su campaña y gastos en el exterior.Siempre ha sido una gran interrogante los gastos de MCM, y hoy le explotan en su cara dichas acusaciones. Ella mantiene esa línea de ataque al gobierno pero, desafortunadamente sigue cometiendo errores, como lo ocurrido con el capo Caicedo y eso la expone sobremanera.

4.- Esa política del brinquito y el espectáculo, el puro show, poco a poco le ha sumado a MCM un repudio histórico. A medida que sale a la calle, el rechazo es más evidente, pues no ha sido capaz ni tiene una propuesta creíble de desarrollo del país. Para ella, lo único que cuenta es ofrecer las riquezas de Venezuela, si es posible gratis, para todo aquel que le brinde su respaldo para sacar al «reeeegimen», como ella llama al gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez. Eso sí, no pierde oportunidad para criticar todo aquello que la presidenta Delcy acuerda como beneficio para el país, y lo hace sin argumentos creíbles, solo inflando matrices falsas de opinión por su «enjambre comunicacional», al que ahorita le están jugando el garrote corrido por tanta mentira y fascismo que destilan. Ella no va a cambiar, por el contrario va a enfatizar sus shows, tipo circo, para tratar de engatusar y recuperar a quienes hoy la rechazan. MCM anda muy mal y además nerviosa y temerosa del brazo justiciero del partido demócrata…Asi cambia la vida…

5.- La manipulación de supuestos dirigentes sindicales que están ligados a MCM sigue viento en popa, y de manera descarada. Son una gran falta de respeto para la masa laboral a la que no le suman más que falsas esperanzas. Así vemos a un José Patines, quien de manera exhultante declara, exige y hasta grita mejoras salariales para los trabajadores. Otros dirigentes opositores siguen el mismo juego y piden salarios de 500 y 600 dolares y aguinaldos igualmente altos. Esto es un derecho innegable, los trabajadores necesitan unos salarios dignos. Pero resulta que estos «dirigentes» como Patines y otros descarados, viven una cadena de incoherencias. Primero, ellos hicieron campaña y pidieron a cada rato sanciones y más sanciones para ahorcar el aparato económico del gobierno y así ocurrió, solo siguiendo el plan nefasto de MCM y sus compañeros de cuadra maligna. Segundo, cuando se les dice que pidan el cese de las sanciones económicas, se hacen los locos y, como los avestruces, meten la cabeza en la tierra. Son descarados y solo pretenden con sus protestas y berrinches provocar protestas y marchas para presionar al gobierno, y gritan apoyar a MCM. Y tercero, para nada se pronunciaron algo cuando María Corina dijo que una vez que agarre el poder, habrá que esperar para un aumento salarial porque el país está destruido. Es la falsa actitud de creerse y presentarse como únicos y verdaderos defensores de los derechos de los trabajadores, cuando en realidad manipulan y engañan creándoles falsas expectativas. Así, con esa desfachatez, cualquiera es dirigente sindical…

6.-Betulio González ya era inmortal, una figura cuya leyenda es un ejemplo de gallardía y pundonor deportivo, no podía pasar desapercibida. Nuestra obligación con la historia del deporte zuliano era fijarlo materialmente, para que nuestras generaciones futuras conozcan su historia, lo admiren y sea un ejemplo como ciudadano. Nombrar al Tricampeón es recordar sus épicas batallas en los ensogados donde dejó el alma para poner muy en alto el nombre de nuestro país. Fue satisfactorio ver a ese gigante deportivo, pero más aún, observar el gran cariño, la admiración y el respeto que la gente le tiene. Haber develado una estatua a su nombre, genio y figura fue un acto de justicia, y hoy estamos más que satisfechos porque hemos cumplido con nuestros héroes deportivos. Y hacerlo en el escenario donde nació su leyenda, el estadio «Alejandro Borges», fue sin duda gratificante. Haber rescatado ese escenario olvidado, en ruinas, y que se había convertido en un gran problema para la comunidad deportiva que hace vida ahí ha sido un reto. Y por eso asumimos ese compromiso, y al entregar esta primera etapa, estamos convencidos de que hicimos lo correcto. Ahora viene la segunda etapa, la estatua de Luis Aparicio Montiel y su museo, y estamos convencidos de que será un hecho que quedará escrito en la historia regional. Un saludo y nuestra admiración eterna para «El Tricampeón» Betulio González, ejemplo de generaciones, y a toda la comunidad deportiva que de ahora en adelante se va sentir más segura en el «Alejandro Borges».