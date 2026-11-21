A más de diez años de su partida física, la dimensión humana de José Manuel Briceño Guerrero (el eterno Jonuel Brigue de los ámbitos literarios) ha crecido como uno de los hitos más lúcidos y desafiantes de la conciencia crítica latinoamericana.

Nacido en el corazón llanero del llano venezolano, Palmarito, y formado en los epicentros más exigentes del pensamiento occidental, desde la Sorbona parisina hasta la rigurosa Universidad de Viena, este políglota y filósofo consumado nos legó una lección fundamental que hoy, en tiempos de superficialidades globales y tiranías tecnológicas, resuena con tremenda urgencia: la necesidad imperiosa de descolonizar la mirada para habitar con autenticidad nuestra propia voz.

​El cosmopolitismo como trinchera propia (y el humor como antídoto)

​Uno de los grandes méritos teóricos de Briceño Guerrero radicó en desmontar la falsa dicotomía entre la erudición universal y el arraigo local. Su dominio de lenguas clásicas y modernas no constituyó un ejercicio de esnobismo académico, sino una estrategia de emancipación intelectual única. Se doctoró en filosofía en Viena bajo los cánones del rigor europeo de la epoca e hizo suyas las herramientas quirúrgicas necesarias para deconstruir, precisamente, el eurocentrismo que durante siglos pretendió dictaminar qué era y qué no era la llamada alta cultura.

​Lejos de mimetizarse con el molde metropolitano, Briceño Guerrero sostuvo hasta su muerte la brújula socrática para volver la mirada sobre el suelo americano. Esa prolija erudición jamás estuvo distante de su calidez humana y su sencillez; al contrario, venía acompañada de un extraordinario sentido del humor, una fina y aguda ironía criolla que utilizaba tanto para desmontar solemnidades académicas como para iluminar las conversaciones más cotidianas.

​En este plano de la cercanía intelectual y la complicidad afectiva, Briceño Guerrero cultivó una y entrañable amistad con José Esteban Ruíz Guevara, padre del autor de esta semblanza, con quien compartió estudios primarios, largas horas de complicidad intelectual, risas y afinidades profundas sobre el pulso de nuestra historia y nuestra cultura.

​Comprendió con lucidez que el drama histórico de nuestra América no se reduce a una mera subordinación económica o política, sino que hunde sus raíces más profundas en las estructuras del discurso.

Amor, terror y minotauros

​En obras capitales como Amor y terror de las palabras y El laberinto de los tres minotauros, Briceño Guerrero planteó que nuestra identidad está tejida por tensiones semánticas complejas heredadas de la colonia y la asimilación cultural. Pensar América Latina exigía ir más allá de los discursos oficiales y adentrarse en los resquicios del lenguaje cotidiano, en los ritos culinarios, en las formas del mestizaje y en las expresiones culturales de los sectores históricamente subalternos.

​Esta vocación por dar voz a lo soterrado encontró su perfecto espejo en su alter ego creativo, Jonuel Brigue. Bajo ese seudónimo, la razón analítica del filósofo se fundió con la sensibilidad lírica y mítica del llanero venezolano, salpicada siempre por esa chispa humorística que caracterizaba su trato diario, demostrando que la poesía y la ficción no eran adornos marginales de su obra, sino vías de acceso indispensables al misterio de la condición humana en nuestro continente.

​Amistad y análisis del discurso chavista

​Desde esa misma raíz llanera y su profundo compromiso con la emancipación del continente, Briceño Guerrero supo tejer un vínculo de entusiasta amistad con el Comandante Hugo Chávez. Lejos de mantenerse en una torre de marfil neutral, el filósofo se convirtió en un agudo observador y analítico del discurso anticolonial y antiimperialista impulsado por Chávez.

​Comprendió con lucidez teórica el profundo calado histórico de aquel verbo presidencial que rescataba la épica bolivariana, valorando cómo el proceso político venezolano lograba agitar las estructuras mentales de la dominación cultural e interpelar directamente a los sectores históricamente invisibilizados de Nuestra América.

Para Briceño Guerrero, este fenómeno no era solo político, sino un síntoma vibrante de esa necesidad imperiosa de nombrar el mundo desde nosotros mismos, desmontando las mordazas semánticas del colonialismo moderno.

​Por eso, su obra trascendió las rugosas paredes del aula para convertirse en un germinadero de las ideas críticas. No buscaba adoctrinar, sino propiciar el diálogo abierto y la autorreflexión, formando a generaciones enteras bajo el signo de la libertad intelectual y del pensamiento sin ataduras.

​Reconocido institucionalmente con el Premio Nacional de Ensayo (1981) y el Premio Nacional de Literatura (1996), supo mantenerse al margen de los fanatismos parroquiales gracias a una honestidad intelectual incorruptible y a esa risa sabia que desarmaba cualquier vanidad.