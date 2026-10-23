Este domingo se produjo uno de los hechos más importantes del país: el segundo proceso de la consulta popular nacional, que es uno de los ejercicios de soberanía popular más destacados, que permite a las comunidades decidir sobre sus necesidades y proyectos, mediante la participación protagónica del Poder Popular.

A propósito de ello, el presidente Maduro utilizó sus redes para resaltar la unión y el compromiso de los ciudadanos en esta jornada, que también convoca a las juntas de condominio para impulsar iniciativas orientadas a atender las prioridades de sus comunidades. “Domingo 18 de octubre, día de encuentro y ejercicio de la soberanía popular. Una jornada que reúne a las comunidades y a las juntas de condominio para decidir sobre sus necesidades y proyectos”, escribió Nicolás, secuestrado y preso en Nueva York. Destacó su confianza en la organización popular, representada en los más de 5.335 circuitos comunales, 4.000 comunas y más de 49.000 consejos comunales del país, una estructura que, dijo, nació del impulso del comandante Hugo Chávez y se ha sostenido durante 20 años de trabajo. “Cilia y yo hoy caminamos junto a ustedes, como siempre, de la mano de la gente sencilla, con la gente de a pie. Es fundamental la unidad y la participación ciudadana como pilares para avanzar en la construcción colectiva de soluciones… Sentimos que estamos unidos más que nunca en nuestro espíritu, en nuestra fe y en la acción para seguir caminando juntos en cada comunidad, como gente de a pie que somos”.

No fue distinto el entusiasmo manifestado por Delcy Rodríguez, quien dijo en sus redes: “Por primera vez, las juntas de condominio se suman a nuestros circuitos comunales para elegir los proyectos que necesitan sus comunidades… Que se sienta la fuerza de nuestros ciudadanos en cada rincón de Venezuela”.

La participación en la consulta fue muy exitosa, con una expectativa superior a la esperada. Incluso, una de las variables importantes fue la participación de los jóvenes en el proceso, quienes estuvieron presentes en todos los estados del país y para ayudar a la movilización. “Es una grandísima oportunidad que no podemos dejar pasar porque es por el bienestar de nuestra propia comunidad… Seguiremos apostando a la construcción colectiva”. Dijo Sergio Lotartaro, ministro de la Juventud.

Esta segunda consulta evidencia que el pueblo está comprometido con el avance, y que está dando su aporte para resolver los problemas del país.

Nosotros seguimos esperando a Cilia y a Nicolás.