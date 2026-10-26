Contundente rechazo del pueblo: Una marcha «pirrica», escuálida y vacía decepciona a financistas de MCM

Postrecitos de Huevos Chimbos

1.- Siguen las contradicciones de MCM y sus comanditos de odio..Piden salarios dignos, también mejores condiciones de vida para los venezolanos. Pero se les olvida que fueron ellos quienes hicieron todo lo posible para que esto no se pudiera concretar. ¿Quién puede estar en contra de estas dos peticiones?. Nadie, sin duda, hasta el gobierno lo ve como algo justo socialmente y, además, humano, porque todos tenemos derecho a una vida digna. Pero, quienes se oponen son MCM y sus acólitos que, no conformes con haber pedido de rodillas más sanciones para Venezuela, que siguen empeñados en que nuestro país no avance, y por ello crítican cualquier estrategia o decisión del gobierno que vayan dirigidos a lograr estos beneficios para el pueblo. Sus campañas de odio a través de boots, robots, e IA y demás, sólo están dirigidos a mostrar ante el mundo lo que ellos consideran «una vida miserable» que viven los venezolanos. Es una argucia politiquera que le explota en la cara a MCM y que, por más que lo niegue, la verdad siempre sale a relucir como ha ocurrido. Está claro que todas las acciones de MCM están diseñadas sólo para hacerle daño a los venezolanos y al país.

2.- Todas las gestiones que realiza la presidenta Delcy Rodríguez, los convenios petroleros, la recuperación de la confianza de organismos económicos internacionales como el FMI, el BID, la FAO, entre otros, son reconocidos como grandes aciertos. Pero MCM afirma que la presidenta Delcy regala las riquezas de los venezolanos a cambio de nada. Hay que estar loco para hacer este tipo de afirmación, porque son grandes inversiones que le reportarán a Venezuela cientos de millones de dólares que serán reinvertidos para el beneficio de los venezolanos, pero ella los rechaza, y hace afirmaciones lejos de la realidad y sin argumento creíble. Hay un diálogo político, propiciado por la presidenta Delcy para la reinstitucionalización del país y que haya reconciliación, concordia, paz y progreso, pero ella hace todo tipo de esfuerzos, dentro y fuera del país, con campañas de blasfemia para desvirtuar la naturaleza de ese diálogo político y deslegitimarlo. No cree, lo ataca, critica, condena y hasta niega y afirma que no es lo adecuado, pero tampoco plantea algo, ni igual o mejor. En fin, nada que implique progreso para Venezuela ella lo ve con buenos ojos o aplaude, y esa ceguera politiquera es lo que la hunde cada vez más ante un pueblo que para nada se interesa por su veneno y odio.

3.- Y todo ese reconcomio de MCM es porque Delcy Rodríguez ha venido levantando el país. Ella tiene credibilidad, sus estrategias económicas han sido certeras; la ONU la recibió con los brazos abiertos, y los presidentes y jefes de estado la aplaudieron a rabiar y cada vez más vienen al país inversionistas que creen en las potencialidades de Venezuela. Porque MCM, erróneamente, está convencida de que esos logros estaban reservados unica y exclusivamente para ella cristalizarlos, nadie más podía hacerlo sino ella, pero obvia que todo esto es parte de la construcción de un plan bien articulado para hacer avanzar al país hacia mejores senderos, pero ella no lo quiere entender. Por eso, cada vez que la presidenta Delcy está de gira por el mundo, trabajando, negociando y cristalizando alianzas y acuerdos para Venezuela, ella abre la boca y lanza campañas de descrédito como esa de que el «reeeegimen no me permite regresar a Venezuela», solo para tratar de minimizar el impacto de esas gestiones beneficiosas que la presidenta Delcy busca y ha logrado para todos los venezolanos sin distingos. Obrar para bien y el prójimo, MCM, es un acto cristiano y humanista…

4.- Los grandes financistas económicos que respaldan a MCM con su desesperada campaña electorera, están preocupados por el curso que han tomado las relaciones entre Trump y la Premio Nobel. Pero, ¿Quién la financia?. ¿Será algún millonario grupo económico, alguna coalición de ricos o algún país al cual MCM le habrá prometido la entrega de nuestras riquezas una vez ella sea, en un supuesto negado, elegida como presidenta?. Desde hace un año que salió de Venezuela, dizque a escondidas porque el «reeeegimen» la perseguía, ella vive en otros países, entre Estados Unidos, Panamá, Curazao y otros y eso tiene un alto presupuesto, resulta costosísimo, amén de los pagos a su «enjambre comunicacional», pago de lobys, vuelos, hoteles, y demás. La serie de fracasos labrados, el no haber sido ungida por Trump luego del ataque a Venezuela el pasado 3 de enero, y el sin fin de tropiezos, la ruptura de la «supuesta preferencia» de Trump ha levantado las alertas entre quienes le mantienen sus ostentosos gastos politiqueros. No ha podido lograr nada, y ahora hay un giro de 360 grados marcado por el ataque a Trump y el llamado a encender las calles de Venezuela con marchas y protestas permanentes para exigir elecciones ya. Esto, sin duda, raya con los planes de la Mesa de Diálogo que fue proyectada para

reinstitucionalizar el país y lograr la paz y la concordia, teniendo como objetivo el progreso y bienestar de Venezuela. Pero la desesperación de MCM la lleva a endurecer sus estrategias, que no son otra cosa que chantajes que sólo lograrán avivar de nuevo la polarizacion con el gobierno. Indudablemente, entre los financistas de MCM hay preocupación, sin los cientos de millones de dólares que han desembolsado y que hasta ahora MCM no ha logrado nada y, por los vientos que soplan, todo indica que cada vez pierde simpatía, adeptos y gana insultos y rechazos. Quien siembra odios, solo recogerá tempestades…

5.- Escuálidos, claro, pero pírrica, vacía, vacua, sin sustancia, decepcionante, desastrosa, sin nada qué mostrar fue la tan cacareada marcha opositora convocada por MCM y sus «Comanditos de Odio». Fue promocionada como la Mega marcha, la Súper Marcha, la Marcha más grande, la Marcha Histórica, la Mamá de las Marchas, y un sin fin de calificativos que hacían creer que sería así. Pero la realidad fue avasallante, se estrelló como gandola contra muro, el muro de concreto en el que se ha convertido el pueblo y esta oposición radical y traidora volvió a fracasar y esta vez de manera estruendosa y ridícula. La improvisación, el odio, el ansia de dañar, la premeditación y la alevosía de querer incendiar el país, fue la organizadora de este tortazo que de nuevo se llevó MCM. Más que una marcha, fue una forma de chantajear al pueblo con la amenaza de que debía someterse a lo que MCM y sus acólitos decidieran, so pena de reavivar como nunca las protestas en las calles de todo el país. Pero ya el pueblo venezolano no se deja manipular, está harto de tanta mentira y del estira y encoje, se cansó de ser utilizado. Sin duda que ese llamado de MCM para que las personas salieran con sus hijos a la calle fue otra tremenda de las tantas equivocaciones que ha cometido esta oposición radical. Y este fracaso es un mensaje más que claro a MCM, y eso la debe tener en shock, al saber la dura realidad que vive y que ya nadie quiere saber de ella en Venezuela. Es otra muestra de que nunca hubo, hay, ni habrá el tan cacareado liderazgo de una mujer solamente obsesionada con ser presidenta a dedo para «cobrar» e imponer una persecución y terror como nunca ha habido en la historia política venezolana. Ningún medio opositor, ni siquiera su «enjambre comunicacional» ha salido a hablar de dicha marcha y es simple: no se puede defender lo indefendible.