Como Venezuela siempre va a estar incluida en cualquier conversación que se haga a nivel mundial, por su condición geopolítica y geoestratégica, aunque no sepamos lo que se discutió en profundidad en esa cumbre en China entre los tres grandes del mundo, estamos seguros de que nuestro país formó parte de esa agenda. El encuentro producido en Shenzhen, una ciudad china clave en los acontecimientos venideros, es quizás paralelo al encuentro de Yalta (Crimea) entre el 11 y el 14 de febrero de 1945, en el Palacio de Livadia, y en donde Churchill, Roosevelt y Stalin se repartieron el mundo en áreas claves de influencia. Estados Unidos presionó esta cumbre porque reconoce su derrota y que, además, ha perdido el Oriente Medio, pero necesita mantener su poder de imperio, y siempre la salida nuclear será una posibilidad. Con toda seguridad va a exigir que se respete su poder sobre el Patio Trasero, Groenlandia y lo que se llama el Pacífico oriental, además de los países asiáticos. Y, además, tiene una merma en sus capacidades militares, pero los misiles nucleares siempre son una advertencia. Y obviamente, hará concesiones, tal vez con el sistema Swift y todo el tema bancario. Pero ya sabemos lo que es el Big Brother.

No en el marco de la cumbre, pero es necesario decir que, paralelo a la cumbre, Delcy hace intentos por abrir los mercados y como una forma de presionar al Big Brother para que desbloquee los caminos que le impiden al país regresar a tomar sus propias decisiones. Y eso es tremendamente difícil. En el encuentro en Doha (Qatar) con el emir, Tamim bin Hamad Al Thani, ella informó que se revisaron las acciones para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones en diversos ámbitos estratégicos, además de discutir varios temas regionales e internacionales de interés mutuo. La batalla de Venezuela sigue siendo muy compleja. Aún está en veremos qué pasará con Maduro y ese secuestro que el mundo entero ha reprochado, porque a pesar de las declaraciones de parlamentarios demócratas sobre todas las violaciones que Trump y su pandilla cometieron contra Venezuela, es un hecho que son caimanes de un mismo pozo, por lo que eso no garantiza la libertad de Maduro… Y, por otra parte, está todo el problema económico; aunque los indicadores dicen que el país se está recuperando, el gobierno no puede manejar sus propios ingresos. Igual seguimos esperando a Cilia y a Nicolás.