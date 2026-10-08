De los persas a Tik Tok (y 5)

Esta colosal arquitectura de vigilancia no busca únicamente vender mercancías o posicionar modas pasajeras; despliega una auténtica y sistemática guerra psicosocial contra el individuo-social.

Partiendo de la premisa de que absolutamente todo comunica y genera mediación, los centros de poder ya no atacan únicamente la opinión política o el razonamiento lógico mediante discursos tradicionales. Ahora intervienen directamente sobre la estabilidad emocional, la salud mental, el manejo del miedo y la red de afectos que sostiene a la comunidad.

A través de la saturación permanente de estímulos, la manipulación del aislamiento y la fabricación de realidades a la medida, la guerra psicosocial fragmenta el tejido humano para neutralizar cualquier respuesta colectiva o solidaridad organizada.

Frente a esta mediación absoluta, donde la vida privada es invadida y auditada por consorcios tecnológicos al servicio del imperio, la resistencia popular no puede limitarse a la simple denuncia pasiva o a la resignación tecnológica. Surge así la urgencia política de levantar una nueva trinchera teórica y conceptual: la geointimidad.

La geointimidad debe entenderse y exigirse como un derecho humano soberano de cuarta generación en la era digital. Es el derecho irrenunciable a la invisibilidad, a la soberanía digital y a la protección absoluta de nuestra ubicación geográfica, confidencias personales, registros biológicos y proyectos de vida frente a la voracidad extractivista de la minería algorítmica.

Defender la geointimidad implica recuperar activamente el control del propio cuerpo, del tiempo de atención y del fuero interno, impidiendo que los ecosistemas digitales corporativos destruyan la dignidad humana y la capacidad de pensar y organizarse en libertad.

Cincuenta siglos después de las primeras estaciones de relevo a caballo del Imperio persa, la historia de la comunicación llega a su punto más crítico. Los soportes físicos han mutado de la piedra al papiro, del pergamino a la imprenta, de las ondas hertzianas al código binario de las redes neuronales.

Sin embargo, la disputa de fondo de la humanidad sigue siendo exactamente la misma que al principio: defender la autonomía de la conciencia humana, rescatar el sentido de la vida colectiva y frenar a quienes pretenden convertir la existencia en un dominio privado.