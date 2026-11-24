Hoy se están cumpliendo 78 años del derrocamiento del presidente Rómulo Gallegos, quien había sido el primer mandatario en asumir el poder en Venezuela después de resultar electo mediante el sufragio, constituyendo a la vez los primeros comicios en que las mujeres ejercieron su derecho al voto, en acto realizado el 14 de diciembre del año anterior, en el cual representó al partido Acción Democrática, que había fundado conjuntamente con Rómulo Betancourt el 13 de septiembre de 1941, cuando el poder lo ejercía el G/D Isaías Medina Angarita.

Medina Angarita fue tumbado con un violento golpe militar que unió al partido AD y a los mayores, Carlos Delgado Gómez (su padre fue Román Delgado Chalbaud), Luis Felipe Llovera Páez y Marcos Pérez Jiménez, quienes el 24 de noviembre de 1948 asumieron el poder y conformaron una junta militar que encabezó Carlos Delgado Gómez (conocido con los apellidos Delgado Chalbaud). El golpe contra el escritor tuvo su origen en ese 18 de octubre y se constituyó una junta cívico-militar encabezada por Rómulo Betancourt en lo que se conoce como “el Trienio adeco”.

El derrocamiento de Rómulo Gallegos se inició el 19 de noviembre de ese año 1948, cuando los tres militares le presentaron una especie de ultimátum, en el cual le exigían varios puntos, destacando el de la expulsión del país de Rómulo Betancourt, conjuntamente con la reestructuración del gabinete y la separación inmediata del gobierno de AD. El mandatario no aceptó estos planteamientos. Se impuso el criterio golpista con la detención del presidente, quien fue confinado en la Academia Militar y el 5 de diciembre del mismo año fue expulsado del país. A partir de ahí, se originó en Venezuela una serie de acontecimientos de carácter político y el asesinato del militar mandatario (13 de noviembre de 1950), realizado en una residencia de la urbanización Las Mercedes. Se instaló un “gobierno mampara”, presidido por el abogado Germán Suárez Flamerich.

Siguió el desconocimiento del triunfo de Jóvito Villalba en las elecciones del 30 de noviembre de 1952 por Marcos Pérez Jiménez, quien impuso su dictadura, la cual sucumbió el 23 de enero de 1958. Se instaló una junta presidida por el contralmirante Wolfgang Larrazábal y, finalmente, Rómulo Betancourt asumió el poder al ganar las elecciones el 7 de diciembre de este año, dando comienzo al puntofijismo que se prolongó por 40 años.