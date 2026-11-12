En las aulas, en los libros, en la prensa y en las redes virtuales suele enseñarse la historia mediante una toponimia de conveniencia que adormece la conciencia crítica. Se nos habituó a mirar el mapa global con la brújula deformada del angloamericanismo y eurocentrismo y a digerir la geopolítica con los eufemismos que la hegemonía ha elaborado a su medida. Pero el acto de nombrar es, en sí mismo, un acto de poder y de soberanía. Si la historiografía tradicional encasilló el proyecto bolivariano bajo la etiqueta retrospectiva de “Gran Colombia” para diluir su entidad estatal originaria, o si bautizó las guerras interimperialistas del siglo pasado como “mundiales”, borrando el protagonismo colonial de las periferias, la historia insurgente se plantea el deber ético de la restitución. Reivindicar los verdaderos nombres de nuestra historia y del mapa global no es un capricho terminológico; es el primer paso indispensable para descolonizar el pensamiento.

El término “Gran Colombia” o “Colombia la Grande” no fue el nombre oficial del Estado surgido del Congreso de Angostura el 17 de diciembre de 1819 y nacido políticamente en la Batalla de Carabobo, sino una categoría historiográfica acuñada para distinguirla del actual país cuyo territorio era la Nueva Granada. Llamarla República de Colombia restituye la legalidad histórica; el nombre original dado por los propios próceres como Simón Bolívar, Juan Germán Roscio, Antonio José de Sucre y Francisco Antonio Zea y refleja el proyecto geopolítico unionista original. Usar “Gran Colombia” a veces diluye la entidad histórica real bajo un diminutivo retrospectivo.

Las expresiones Middle East u Oriente Medio responden estrictamente a una visión eurocéntrica y colonial británica, donde el “Oriente” se medía tomando como centro a Europa (cercano, medio y lejano oriente).

El uso del suroeste asiático descoloniza el mapa toponímico, situando la región en su verdadera coordenada geográfica continental sin depender de la centralidad de las potencias occidentales. Desde el punto de vista de la pedagogía crítica y la historia insurgente, estos debates son sumamente valiosos y necesarios.

El lenguaje no es neutro: nombrar de otra manera la historia, la geografía y los sistemas políticos cumple una función desideologizadora que ayuda a romper con el sentido común impuesto por la historiografía tradicional y la hegemonía cultural global.