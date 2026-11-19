En la historia intelectual de Venezuela, Simón Rodríguez (1769-1854) y Arístides Rojas (1826-1894) suelen estudiarse por separado: el primero como el filósofo radical de la educación republicana y maestro de Bolívar; el segundo como el médico, naturalista e historiador que rescató las leyendas de Caracas. Sin embargo, ambos coincidieron cronológicamente durante 28 años y funcionaron como arquitectos de la identidad nacional: uno diseñando la mente del ciudadano del futuro y el otro cimentando su memoria histórica.

Rodríguez revolucionó la enseñanza colonial entre 1791 y 1795 desde la Escuela de Primeras Letras, donde cuestionó el castigo físico y la exclusión racial. Comprometido con los ideales republicanos, partió al exilio tras la conspiración de Gual y España en 1797 bajo el nombre de Samuel Robinson. Por su parte, Rojas nació cuando Rodríguez impulsó reformas educativas en Bolivia. En su obra Orígenes venezolanos (1891), el propio Rojas reivindicó el legado pedagógico de Rodríguez y su papel como mentor de Bolívar.

Frente a la copia servil de modelos extranjeros, Rodríguez exigió con su célebre “Déjense de pamplinas angloamericanas y europeas” crear instituciones acordes con la realidad mestiza americana. Décadas después, Rojas aplicó este principio al rescate cultural mediante sus Leyendas históricas de Venezuela, demostrando que las tradiciones indígenas y el pasado criollo poseen tanto valor formativo como las crónicas europeas.

Ninguno concibió el conocimiento como un privilegio de élites. Rodríguez propuso la educación popular, mientras Rojas abandonó el lenguaje hermético de la ciencia para publicar crónicas amenas en la prensa periódica, convirtiendo la historia en patrimonio popular.

Ambos entendieron que comprender América exigía recorrerla. Rodríguez atravesó los Andes observando dinámicas sociales para formular su pensamiento político, y Rojas exploró la naturaleza y los vestigios indígenas convencido de que conocer el territorio era indispensable para amar la patria.

Así, mientras Simón Rodríguez representó la ruptura y la proyección hacia el porvenir, Arístides Rojas encarnó la síntesis y el arraigo. Juntos demuestran que un pueblo solo puede inventar su futuro si comprende primero las raíces de su propia historia.