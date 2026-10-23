Efectos de la diáspora inversa

Es público y comunicacional, como suele decirse, que el país experimenta eso que llaman una diáspora inversa. Es decir, un notorio número de personas está volviendo del exterior luego de un proceso migratorio que se ha visto truncado por diversas razones. Es algo, para algunos, muy evidente. Durante la noche, se notan más luces encendidas en edificios y barrios, hay más automóviles en calles y estacionamientos, se oye más ruido y se aprecia más gente en comercios, lugares de esparcimiento, instituciones educativas y centros laborales.

Esto nos sugiere algo hermoso. Reencuentros cálidos, familias que se reúnen, hijos que regresan, padres que retornan, abrazos, lágrimas de alegría y besos amorosos. Pero también hay efectos que no suelen calificarse como satisfactorios, como reclamos en chats de condominio por la intermitencia de los servicios públicos, remodelaciones que no respetan horarios convenidos por los vecinos y un irrespeto silencioso (a veces explícito) contra los que se quedaron resistiendo los efectos nocivos del bloqueo financiero y comercial que, precisamente, afectó la calidad de vida de las venezolanas y los venezolanos.

La diáspora inversa tiene varias causas. En primer lugar, las duras políticas migratorias de los países receptores que obligan al migrante a regresar al único lugar seguro sobre la tierra: su terruño. En segundo término, el desgaste emocional que le ha provocado la xenofobia y la falta de oportunidades en aquellas naciones que antes prometían prosperidad y bienestar. Por último, el llamado “retorno de cerebros”, es decir, migrantes que recibieron una capacitación que les permite desarrollar emprendimientos en condiciones más seguras.

Por eso, los efectos del regreso masivo de compatriotas deben verse como alguna vez se calificó: una “Vuelta a la Patria”. Ha de concebirse como un retorno positivo y celebratorio que mitigue esos efectos negativos que algunos señalan y, peor aún, esos que no pocos insisten en reforzar.

Recordemos las palabras de Reinaldo Solar en la homónima novela de nuestro don Rómulo Gallegos. Para algunos, nuestro deber fue quedarnos aquí, “para sufrir con todo el corazón la parte que nos corresponde en el dolor de la patria” y porque todos, los que regresan y los que nunca salieron, tenemos el mismo derecho al bienestar que solo ofrece Venezuela. IG: @ajunez_profesor