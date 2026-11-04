El beso de buenas noches a los pequeños

Isbelia Farías

Aunque no parezca un gesto con gran connotación, la verdad es que un beso de buenas noches puede ayudar a que los hijos e hijas se sientan protegidos/as, acompañados/as y seguros/as.

Sin importar qué suceda, para un hijo es importante saber que sus padres están allí, presentes, y no hay una forma más válida que este gesto afectuoso.

La interacción molecular y genética no solo se lleva a cabo durante la gestación y el parto, sino que la práctica del contacto cercano sigue teniendo influencia en ese proceso biológico y bioquímico.

Un novedoso estudio presentado por el psicólogo Michael Kobor, experto en medicina genética, indica que el contacto reconfortante entre bebés y sus cuidadores puede influir a los niños a nivel molecular.

Según Kobor, este efecto se puede detectar incluso cuatro años después del nacimiento, tal como lo ha comprobado la investigación llevada a cabo por la Universidad de Columbia Británica y el Instituto de Investigación del Hospital Infantil de Columbia Británica.

Este innovador informe demostró que los pequeños que habían estado más angustiados cuando eran bebés y no habían recibido suficiente contacto físico tenían un perfil molecular en sus células que estaba subdesarrollado para su edad.

Se trata del primer estudio que demuestra que para los seres humanos el simple acto del contacto afectivo en etapas tempranas de la vida tiene implicaciones duraderas en el epigenoma.

Las pruebas anteriores demuestran cuán importantes son los besos y abrazos para los niños y niñas.

El contacto piel a piel con los recién nacidos es fundamental y sus beneficios no terminan en ese momento, sino que permiten ir desarrollando una crianza con apego seguro.

Muchas madres deciden dormir con sus bebés para hacerlos sentir protegidos. Esto es muy recomendable, sobre todo a esa edad, cuando ellos aman estar cerca de sus progenitores. Después, esa relación cambiará.

El adolescente no necesitará que su padre o su madre le lea un cuento antes de dormir, ni que le dé un beso o un abrazo de buenas noches, pero el haberlo hecho a tiempo, durante su primera infancia, podría haber marcado la diferencia en el amor y las interacciones paterno-filiales.