El dilema de la autonomía estratégica europea: por qué Bruselas debe superar su ansiedad frente a Beijing

El mantra de la “autonomía estratégica” es recurrente en el discurso político europeo. Sin embargo, cuanto más se proclama, más evidente resulta la brecha con la realidad. Tras el estallido de la guerra en Ucrania, la ansiedad del continente se ha acentuado: la dependencia respecto a Estados Unidos se ha profundizado en materia de gas y defensa, mientras que la desconfianza hacia China crece al ritmo con el que este país destaca en inteligencia artificial y vehículos eléctricos.

Atrapada entre el temor al estancamiento derivado de las presiones de Washington y el empuje tecnológico chino, una Europa acostumbrada a dictar las reglas globales debe luchar hoy por mantener su margen de maniobra. La cuestión fundamental es si Bruselas superará sus inseguridades para abordar la relación económica con China desde el beneficio mutuo, ampliando la cooperación en lugar de reducirla.

La reciente reunión en Beijing del mecanismo de consultas sobre comercio e inversión entre China y la UE es una muestra de pragmatismo. Ambas partes alcanzaron 16 consensos que abarcan desde el equilibrio comercial e inversor hasta el control de exportaciones, la propiedad intelectual y la reforma de la OMC, y fijaron una nueva cita para marzo de 2027. Este diálogo evidencia una voluntad mutua de contención: ni Bruselas ni Beijing desean una espiral de medidas restrictivas sin salida.

El sector del automóvil centró la atención. Ambos socios alcanzaron un entendimiento en vehículos híbridos y acordaron mantener negociaciones sobre los coches eléctricos. La automoción es la espina dorsal de la industria europea, ya que está ligada a sus fábricas, empleo y estabilidad política. La irrupción del vehículo eléctrico chino, aunque despierta temores sobre la hegemonía industrial del continente, ofrece opciones más competitivas al consumidor. Proteger a las automotrices locales, abaratar costes de compra y acelerar la transición ecológica son metas prioritarias difíciles de armonizar de forma simultánea.

En un escenario global en transformación, las cadenas de valor mutan con rapidez. Décadas atrás, las multinacionales europeas veían a China como el gran mercado emergente, al tiempo que China aplicaba la fórmula de “mercado por tecnología”. Hoy las tornas han cambiado: mientras los eléctricos chinos ganan cuota en Europa, gigantes tradicionales afrontan cierres de plantas y ajustes, al tiempo que las firmas chinas lideran en electrificación y conectividad. La división del trabajo entre Europa y China está experimentando una reestructuración histórica.

El automóvil es solo un síntoma. Si Europa interpreta el ascenso tecnológico chino como una “amenaza a la seguridad”, el espacio de cooperación se estrechará. Esta inquietud se ve agravada por el proteccionismo de Washington. A Bruselas le preocupa que los aranceles estadounidenses desvíen excedentes chinos hacia su mercado, sumiéndose en un dilema: desea el inmenso mercado chino pero pretende blindar sus sectores tradicionales. Esta postura es difícilmente sostenible.

El debate sobre el “desequilibrio comercial” requiere un análisis más riguroso. El déficit comercial no incluye los beneficios que las multinacionales europeas obtienen a través de sus filiales en China ni los ingresos por servicios o propiedad intelectual. Reducir la balanza comercial a un marcador de suma cero puede servir para la agitación política interna, pero desvía las políticas públicas de un análisis económico riguroso.

En última instancia, la ansiedad estratégica europea se debe al estancamiento de sus propios motores de crecimiento. Como diagnosticaba el informe sobre competitividad europea de 2024, el menor crecimiento de la productividad y los elevados costes energéticos son los verdaderos lastres. Los aranceles a China no reducirán la factura eléctrica de las fábricas europeas ni acelerarán su innovación. El proteccionismo compra tiempo, pero el tiempo en sí no genera competitividad.

El acuerdo de Beijing apunta hacia una vía más constructiva. Explorar reducciones arancelarias selectivas en la OMC y facilitar el acceso a mercados estratégicos demuestra que el equilibrio comercial se logra ampliando oportunidades. Para una economía necesitada de dinamismo, abrir nuevas vías de negocio es más beneficioso que la desconexión.

En el ámbito del control de exportaciones se registraron avances. La disposición de China a agilizar permisos de exportación de tierras raras mediante un “canal verde”, correspondida por compromisos europeos, prueba que el diálogo directo permite mantener operativos los flujos comerciales sin comprometer la seguridad.

Europa no aceptará todas las tesis de China por tener fricciones con Washington, ni China renunciará a su escalada industrial. El objetivo razonable reside en acordar reglas claras, gestionar discrepancias mediante la negociación y evitar que contenciosos sectoriales socaven la relación estratégica.

Europa cuenta con un mercado único de enormes dimensiones, una base tecnológica de primer orden y peso diplomático para ejercer su propio juicio. Si para evitar una hipotética dependencia de China la única alternativa pasa por acentuar la subordinación a Washington, la ansiada “autonomía estratégica” continuará siendo una asignatura pendiente.

(Yushi Wang, de la Universidad de Tsinghua, también contribuyó a este artículo.)