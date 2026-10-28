El enfrentamiento nunca visto

No sé, pero creo que le iba mejor afuera que adentro. Que la guachafita de que no la dejaban entrar, hasta antimperialista la hacía ver. Pero no me parece que haya sido el gobierno; es la oposición la que no quería verla. Esta mujer tiene oposición antes de ejercer poder. ¿Por qué? Coño, pana, porque no se deja. Es la soberbia en su máxima expresión, ni Caldera. En política hay mucha soberbia, mucha vanidad, mucha pretensión. Pero ese mantuanismo tan rancio y periclitado, como diría Rómulo, ¡verga!, no se había visto. Es un mesianismo, una devoción mariana narcisista.

Debo decir que las mujeres en política son, o hasta ahora han sido, más machas y patriarcales que los hombres. Hagan memoria. No más violentas, pero sí tremendamente jodidas. Y no les importa. Porque han tenido que competir por siglos y la cofradía macha exige ser más macho. Los hombres y los machos en casi todas las especies bajan la cabeza ante el más fuerte, el más rico o poderoso. Hay una cosa que dice Rita Segato, que me parece horrorosa, pero cierta: los cucarachos se inclinan ante el cucaracho más fuerte, doblan las patas y hacen una reverencia. ¡Las hembras no!

Las mujeres son el cuido y la vida, pero frente a la opción del poder, la pugna o el enfrentamiento, no se rinden: pelean a muerte. A veces pactan, acuerdan, hablan, conversan, llegan a acuerdos. Ninguna se atreve a violarlos. Pero mientras existe la pugnacidad, ni en las peores condiciones retroceden, y menos frente a otra mujer.

Los machos en manada pueden y han podido someterlas con violencia colectiva, como la quema de brujas, pero las mujeres han dominado las esferas esenciales de la existencia social. Claro que han estado oprimidas, violentadas y jodidas. Pero también han sostenido el sistema patriarcal, donde el que está realmente sometido es el hombre. Vea las mafias, las pandillas, los ejércitos, las policías, los equipos deportivos, los partidos políticos. Para ser hombre hay que gustarle a los otros hombres. ¡Qué cagada!

Si las cosas siguen como van, veremos un enfrentamiento nunca antes visto. No porque nunca se haya producido, sino porque no existían los medios para que fuera público: dos mujeres confrontadas en pugna por el poder. Quiero decirles que los hombrecitos no se van a meter en ese peo a ver qué pescan cuando queden las colitas saltando.