El río Guaire se había establecido como barrera natural de la expansión urbana caraqueña por su lado sur hasta finales del siglo XIX, cuando la urbanización El Paraíso, con sus amplias calles y sus quintas aisladas rodeadas de jardines, se convirtió en el modelo de un nuevo hábitat para la élite del posguzmancismo. Entonces, las tierras situadas más allá de la quebrada Anauco aún mantenían vigentes los cultivos de caña y café heredados de siglos anteriores. Es el caso de los predios de otros valles menores que surgían como apéndices, entre ellos el valle de La Pascua, por el cual corre el río El Valle, y en el Rincón del Valle, donde se hallaban posesiones como La Bandera, La Máquina, Valle Abajo, El Carmen e Ibarra; en esta última encontramos El Vigía.

La denominación de El Vigía alude a su emplazamiento en el altozano de una colina o un cerro, donde previamente se encontraban viviendas e instalaciones de la hacienda Ibarra, con importantes vistas de 360 grados sobre el predio de la propia hacienda, sus cultivos e instalaciones, así como hacia El Ávila, el valle mayor de Caracas y la periferia de la ciudad.

La condición estratégica de la colina debió ser reconocida desde mucho tiempo atrás. Según la tradición, en la Casona Ibarra y sus inmediaciones acampó la oficialidad dirigida por Simón Bolívar y uno de sus lugartenientes, Diego Ibarra, con quien le unían lazos consanguíneos, al finalizar la primera jornada de la marcha que huía de las hordas feroces del realista José Tomás Boves aquel 7 de julio de 1814, que se denominó la Emigración a Oriente.

Para 1937, se levantó una quinta de estilo neocolonial por iniciativa de Genaro Padrón, administrador de dicha hacienda. Durante los años de construcción de la Ciudad Universitaria, sirvió de oficina y taller de obras. En 1958 se ubicó la estación climatológica de la UCV, que es, después del Observatorio Naval Cagigal, la segunda en el país con más años de registro de parámetros como horas de sol, precipitación, temperatura, humedad relativa, radiación solar y viento. Hoy funciona allí el Departamento de Ingeniería Hidrometeorológica de la Escuela de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería, edificación que está en un estado deplorable y requiere restauración y puesta en valor patrimonial para la ciudad.