España: elecciones y mafia (1)

Iniciamos esta serie preocupados porque pareciera que España va camino al caos social. España sigue rota; sus heridas hasta ahora no han podido cerrarse. Por increíble que parezca, un dictador brutal y asesino que prefirió la guerra y las cunetas —y que fue presidente porque quiso—, que jamás creyó en democracia ni en elecciones, después de muerto no ha dejado de participar en todo tipo de comicios, y los del 29 de noviembre no serán la excepción.

Creer que en las elecciones en España solo está en juego la destrucción de las pensiones (que lo está), creer que los niños y jóvenes se quedarán sin futuro, o pensar que el cobijo, la seguridad, la protección y la intimidad personal y familiar que garantiza la vivienda —como derecho humano fundamental— se harán inalcanzables para la mayoría; ni hablar de la salud universal y gratuita, de la posibilidad de un ingreso básico universal, de un salario digno y de la energía que permita superar la pobreza climática. Reducir la cita a un debate de gestión económica es una trampa: lo que se vota es la demolición de los pilares del Estado de bienestar. Con la ultraderecha todo se va al garete.

Estas elecciones también van de guerra o paz. Los pueblos de España corren un gran peligro y, para conjurar esa amenaza, será necesario ganar estos comicios del 29N y construir una unidad nacional contra la guerra.

Para los demócratas es vital conocer qué intereses se aliaron (la Cosa Nostra, la jerarquía eclesiástica, la democracia cristiana, entre otros) para lograr lo que parecía imposible después de la victoria de los socialistas y comunistas en las elecciones municipales de 1947: evitar el triunfo de los comunistas —como efectivamente lo hicieron— y cambiar el rumbo de las elecciones en Italia en 1948.

A partir de esa experiencia y sin ningún tipo de ética, los factores externos con alianzas internas tienen injerencia en casi todas las elecciones del mundo. Desestabilizan e intervienen para gobernar a través de títeres desde la sombra de la ilegalidad y en connivencia con la corrupción sistémica interna (la mafia). Hoy Franco acecha a España

Es el sueño dorado de los años 90, de quienes sellaron con sangre los pactos de protección y ascenso al poder regional y de gobernar la Nación.

Reconocer esta arquitectura paralela es el primer paso para despertar la conciencia ciudadana frente a un poder fáctico que nunca se somete a las urnas.