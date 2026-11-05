España: elecciones y mafia (2)

Antes de 1990, el contrabando en Galicia era visto con cierta tolerancia social. El salto cualitativo del contrabando al narcotráfico (cocaína) cambió el juego: se creó una organización de nuevo tipo: la mafia. Esta construyó nuevos tejidos y, con el dinero, abrió múltiples vasos comunicantes: bancos, jueces, organismos policiales, gobiernos locales y regionales, partidos y líderes políticos, medios de comunicación, empresas y redes de distribución.

El 12 de junio de 1990 se inició la Operación Nécora, una operación policial española -al estilo Hollywood: helicópteros y 300 policías- contra el narcotráfico en Galicia. Fue un terremoto informativo que abarcó tres continentes (Europa, América y África).

Al poco tiempo de dicha operación, se entabló una estrecha relación entre un funcionario político, el secretario general de la Consejería de Sanidad de la Xunta de Galicia, y uno de los viejos capos del contrabando de tabaco reconvertido en narcotraficante, marcado por fiestas, viajes en yates y reuniones.

Se dice que, por rivalidades internas de la organización, el fichaje se filtró a la prensa a través de unas fotografías que no dejaban dudas sobre la relación del funcionario con el narcotraficante.

En su defensa, el funcionario expresó: “En aquel momento era contrabandista, cuando yo le conocí. Contrabandista, nunca narcotraficante”.

No es solo un argumento fatuo, pueril e insostenible, sino que también resulta insultante para la inteligencia; lo preocupante es la condescendencia de quien lo esgrime.

Le faltó decir: “Yo, como secretario de Sanidad de Galicia, afirmo que mi amigo solo minaba a la población de cáncer y de enfermedades pulmonares; era un promotor de dolencias derivadas del tabaco; solo eso, no era ningún narcotraficante”.

Lo grotesco no es que un político intente maquillar su pasado con mentiras inaceptables; lo escandaloso es la complicidad estructural del sistema que lo premió por ello.

El futuro presidente del Partido Popular compartía reuniones, confidencias y yate con uno de los artífices de esa infraestructura criminal, y ganó con mayoría absoluta la presidencia de la Xunta en cuatro períodos consecutivos.

Y lo más terrorífico es que, mientras nos venden la trama criminal como un drama del pasado, el protagonista sigue aplaudido en primera fila, como candidato listo para ensayar el mismo número a escala nacional.