Nos sorprende que, en el contexto de las elecciones en España, el tema de la mafia esté inexplicablemente olvidado.

La mafia moderna la definimos como “un sistema jurídico sincronizado, simplificado y alternativo que opera a través de un ordenamiento parajurídico expedito y vinculante. Lejos de constituir un agente marginal, una disfunción o un parásito exterior al orden estatal, representa una tecnología avanzada de poder incrustada en las entrañas del Estado profundo y de las élites corporativas. Su arquitectura funcional está orientada a la gobernanza coactiva de los mercados -legales e ilegales- y a la preservación del status quo, mimetizándose orgánicamente las estructuras del Estado, financieras y mediáticas para subordinar la legalidad democrática a los intereses de la acumulación y el dominio político”.

La mafia prioriza la creación de sistemas de reclutamiento y chantaje para garantizar su seguridad policial y jurídica. Su método es más orgánico, dinámico y, por ende, más peligroso: identifican a cuadros ascendentes (promesas en el mundo empresarial, militar, policial, político o la judicatura) que están dentro del sistema, y los cooptan, financian y protegen en toda su carrera mediante un pacto de sangre invisible y permanente.

Si en España se realiza una radiografía retrospectiva contra la insurgencia o lo disruptivo a partir de 1978, teniendo como instrumental nuestra definición, hallaremos un manantial de injusticias y el mapa de cómo ha sido minado y se ha fusionado la mafia con el aparato del Estado.

El peligro que acecha a España no es solo el fascismo, sino el “andreottianismo” (en referencia al caso de Giulio Andreotti en Italia). En ese escenario, el peligro no es solo qué siglas ocupan el Consejo de Ministros, sino la infiltración de dinámicas donde las decisiones claves sobre defensa, alianzas o integridad territorial respondan antes a equilibrios ocultos que al mandato ciudadano.

Recuperar la soberanía el 29 de noviembre significa, precisamente, cerrar la puerta a ese andreottianismo y devolver el control efectivo del Estado a los españoles.

El andreottianismo no necesita abolir la democracia; le basta con vaciarla desde dentro mediante pactos opacos, redes de influencia al margen del escrutinio público y una callada sumisión de los intereses estratégicos del país a agendas geopolíticas externas.