​En el debate abierto desde el correo de José Manuel Rodríguez, antiguo y querido amigo desde los tiempos de la prehistoria revolucionaria de Alfredo Maneiro, se me invitó a intervenir en un debate que se inició con una pregunta y varias respuestas que no deben admitir mi opinión como válida: no quiero coñaceras, al menos en este momento.

Confieso que pasados los años, la palabra «debate» no pertenece a mi vocabulario. Me aburrí de esa manera de «compartir» ideas o reflexiones.

Ciertos lugares comunes, los cuales a veces me parecen muy aleccionadores, sobre todo porque son como extraídos de la vida misma y no requieren de explicaciones laberinticas, me parecen más simpáticos.

Dicho como es, no soy muy amigo de este tipo de «debates» y creo que nunca lo fuí porque, primero, intuitivamente no creí en esa modalidad de opinar empandillado en torno a premisas dadas por irrebatibles, que conducen a calles ciegas o a respuestas idénticas o similares.

Por respeto y consideración a José Manuel, respondí en medio de un bosque de intervenciones que son públicas desde hace años; unas muy «ácidas», otras desbordadas de imprudencia y absurdas, incluso en los tiempos de Chávez y otras de Maduro.

Muchas de ellas soberbias y caprichosas, profesionales en esos sentidos y en nombre de Marx, de la dictadura del proletariado, de la Comuna de París, de lo que debió hacerse y no se hizo y otros arrebiates algo indispuestos para la ocasión y en cierto modo al curso zigzagueante de la historia de esta revolución iniciada por Hugo Chávez.

Considero que la mía fue o es una pausa incómoda frente a la urgencia y la situación inmediata al 3 de Enero y a lo que ha sido el rollo de la película. O tal vez antes del bombardeo, pero ese no es, para mí el tema que plantea José Manuel.

¿Saber esperar?

Mientras otras respuestas denuncian traición, pérdida de país o un giro pragmático que golpea el bolsillo y el alma, y la simbología nacional, yo apelo a una lección digamos histórica y a una vaina medio filosófica: digo que hay que aprender a saber y a esperar, leer los tiempos largos y no confundir el reflujo o la maniobra con el fin del camino, como lo hizo Chávez o Maneiro.

Mi argumento gira en torno a dos anclajes —el tramo entre 1905 y 1912 en la experiencia revolucionaria rusa—- que asocia al ciclo bolchevique y muy citado por Alfredo Maneiro, antes y después de su obra sobre Maquiavelo y sus referencias a El Príncipe, respaldados por una memoria personal compartida con Hugo Chávez, Wladimir Ruíz y el propio Maneiro en los tiempos de Olavarría.

La tesis implícita es clara: la política real exige paciencia estratégica y lucidez ante la correlación de fuerzas, pero es cierto que esa espera se vuelve difícil de sostener cuando el presente exige respuestas inmediatas, es como una papa caliente.

​La lección del tiempo largo y la espera estratégica

​Al invocar el período entre 1905 y 1912 en la historia de la revolución rusa, mi intención es situar la discusión actual dentro de un ciclo prolongado de prueba, reflujo y acumulación de fuerzas. Trosky fue acusado de traidor y viva la pepa porque se fue a ver de cerca otros relatos y a pensar en Europa.

En la memoria de la izquierda revolucionaria, los años posteriores a 1905 representan un escenario adverso: derrota de un primer impulso insurreccional, reacción del poder, dispersión, debates internos ásperos y trabajo paciente en condiciones desfavorables antes de que madurara un nuevo desenlace.

La perspectiva histórica

​Traer esa referencia al presente venezolano tras el giro del 3 de enero implica sugerir que las etapas de retroceso o contención no anulan por sí mismas la perspectiva histórica. Desde ese punto de vista, exigir definiciones inmediatas o decretar la muerte del proyecto ante cada movimiento táctico del gobierno de Delcy, sería caer en la impaciencia o en una lectura apresurada de coyunturas complejas.

Sin embargo, el propio peso del tiempo en esa referencia resulta revelador: esperar no significa resignarse ni desconectarse de las fuerzas reales, sino comprender qué es posible y qué no en cada momento sin perder el sentido del conjunto. La hora de pensar qué es ser chavista, como lo plantea José Roberto Duque, no es una banalidad si tomamos en cuenta algunas posiciones como las de Héctor Navarro, por citar un ejemplo.

​Maneiro, Maquiavelo y el arte crudo de la política

​La mención a Alfredo Maneiro y a su lectura de Maquiavelo y El Príncipe eleva el tono del intercambio hacia una reflexión sobre el poder, la necesidad y la eficacia política. En la tradición de Maneiro —pensador fundamental para entender los dilemas de la izquierda venezolana sobre cómo construir poder sin caer en el dogmatismo ni en la ilusión—, el análisis político no se reduce a consignas morales ni a deseos abstractos, ni a insultar a los gobernantes ni acuñando ese mala sangre término del «Rodrigato», como si Jorge y Delcy fueran unas fieras escapadas de un zoológico, sino que examina las condiciones concretas en las que actúan los sujetos políticos.

​Recordar que esos temas fueron conversados con Hugo Chávez, Wladimir Ruíz y Maneiro en los tiempos de Olavarría funciona también como un llamado a la memoria intelectual y militante del proyecto. Es un recordatorio de que el debate sobre el Estado, la fuerza, la astucia y la conducción política no es nuevo en esta historia, y que reducirlo a consignas de indignación empobrece el análisis.

​El abismo entre la paciencia histórica y la urgencia cotidiana

​El punto más sensible de mi argumentación, puede ser, no radica en erudición alguna ni en la apelación a la historia, sino en la distancia entre el tiempo histórico que invoca y el tiempo vivido por quienes hoy padecemos la crisis.

Para quien siente que el salario se erosiona con medidas como la indexación al euro de la tarifa eléctrica o que se ven símbolos estadounidenses en espacios públicos, u otros ejemplos. Apelar a la espera puede sonar a una exigencia demasiado alta y es necesario tragar grueso.

​Ahí reside el nudo que José Manuel Rodríguez, Luisana Colomine y otros ponen sobre la mesa: una cosa es aceptar un repliegue táctico consciente y explicado, y otra muy distinta es percibir una marcha sin rumbo socialista o una concesión sin horizonte claro.

Saber esperar resulta más fácil cuando existe un plan visible y una dirección compartida que cuando predomina la incertidumbre. Eso aún no ha sucedido.

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Mi opinión también recuerda que la historia rara vez avanza en línea recta y que la realpolitik —leída a través de Maneiro y Maquiavelo, de Fidel— forma parte de las tensiones reales de cualquier proyecto que dispute o conserve el poder. Pero también deja planteada una pregunta decisiva para la unidad del chavismo: ¿hasta dónde puede pedirse paciencia histórica sin un plan explícito que dé sentido a la espera?

Precisamente esa es la roncha que comienza a irritar a muchos impacientes y subidos de tono, que se consideran los «originarios».

Esa brújula compartida es indispensable. La lección de la historia corre el riesgo de convertirse en consuelo de pocos frente al desconcierto de muchos.

No debemos dar lugar a la desesperación.

Hay que esperar, hay que esperar. Ya hemos visto el rostro del diablo.