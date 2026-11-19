En 1895 se presentó, para conmemorar el centenario del natalicio de Antonio José de Sucre, el primer libro venezolano de literatura, ciencias y bellas artes. Se trató de una obra que exponía el panorama intelectual del país durante el siglo XIX. Contenía fotos, ilustraciones, índices bibliográficos, partituras, antologías y ensayos de destacados pensadores de la época. El doctor Rafael Fernando Seijas, compilador e impulsor de la edición, abría el volumen con el texto Historiadores de Venezuela, donde realizó un balance crítico sobre la escritura de la historia nacional hasta entonces.

Seijas, quien había publicado antes en Madrid la obra El Presidente, sentenciaba que “no es extraño que Venezuela no tenga todavía una historia completa”, pues era apenas una nación de 65 años de vida republicana. La falta de archivos organizados contribuía también a que “en Venezuela no son muchos los individuos que han podido dedicar sus conocimientos, su tiempo y sus recursos a las investigaciones históricas”. Por esa razón se creó por decreto ejecutivo, el 28 de octubre de 1888, la Academia Nacional de la Historia, cuya labor inicial fue acopiar (según decreto del 31 de julio de 1889) fuentes para el estudio histórico. El resultado fueron doce volúmenes, denominados Documentos para los anales de Venezuela, con material comprendido desde 1829 a 1842. Se buscaba con esta compilación incentivar la escritura de una historia más acuciosa del periodo señalado.

Justifica que la Academia no fijó una época anterior a 1829 porque “los acontecimientos anteriores, hasta cierto punto remotos, se hallaban más ampliamente dilucidados”. Sin embargo, Seijas llamó a no prescindir de la historia colonial y menos de la unión colombiana. Catalogó a la obra Documentos para la vida pública del Libertador de Francisco Javier Yanes como la primera compilación documental organizada del país, si bien de difícil acceso. La colección de José Félix Blanco en cooperación con Ramón Azpurúa, publicada entre 1875 y 1877, aumentó el volumen de documentos y presentó relaciones de otras regiones de América. Por otro lado, el doctor Julián Viso, quien examinó archivos de la colonia, también recabó una cantidad valiosa de documentos en Títulos de Venezuela en sus límites con Colombia…